Беларусь за пять лет на экспорте виноградных улиток заработала около 4 млн долларов

Беларусь за пять лет на экспорте виноградных улиток заработала около $ 4 млн, сообщил журналистам министр природных ресурсов и охраны окружающей среды Андрей Ковхуто.





«Только за прошлый год республика экспортировала более 23 тыс. т продукции растительного мира — грибы, свежие ягоды, продукцию переработки, стоимость которой составила около $ 60 млн. Даже экзотический может быть для нашей страны вид — виноградная улитка — за последние пять лет принес стране около $ 4 млн», — сказал Андрей Ковхуто.

Что касается международного сотрудничества, Минприроды особенно активно взаимодействует с российскими коллегами, в частности, в сфере сохранения и устойчивого использования биологического и ландшафтного разнообразия. Сформирована белорусско-российская рабочая группа по сотрудничеству, достигнута договоренность о подготовке межправительственного соглашения о создании трансграничной особо охраняемой природной территории, куда войдут два белорусских заказника «Освейский» и «Красный Бор» и Национальный парк «Себежский» с российской стороны.

«Недавно встречаясь на VIII Международном экологическом форуме в Санкт-Петербурге с министром природных ресурсов, мы этот вопрос обсуждали. В ближайшее время будет установлен режим совместного использования территории», — отметил Андрей Ковхуто. Подобные совместные территории уже существуют с Польшей, Литвой.

С Российской Федерацией принят план совместных действий по сотрудничеству между особо охраняемыми территориями Беларуси и Ассоциацией заповедников и национальных парков Северо-Запада России на 2017−2020 годы, включая развитие экологического туризма. Министр подчеркнул, что, максимально сохраняя природные ресурсы, открывается возможность заинтересованным приезжать и общаться с живой нетронутой природой.