Жарко пообещал разобраться с пенсиями бывших военных и опекунов

Проект указа о назначении трудовых пенсий для отдельных категорий населения внесен на рассмотрение президента Беларуси.

Как сообщил вице-премьер Василий Жарко 31 мая на совместном заседании двух палат парламента, в связи с остротой вопроса назначения трудовых пенсий для отдельных категорий населения (бывших военнослужащих, не имеющих выслуги для получения военной пенсии, а также лиц, продолжительное время ухаживающих за нетрудоспособными членами семьи) правительство внесло на рассмотрение главы государства соответствующий проект указа, передает БелТА .

Он также отметил, что с учетом финансовых возможностей правительством будет рассмотрен вопрос повышения в этом году трудовых пенсий.

Что касается перерасчетов минимальных и социальных пенсий, то их планируется провести 1 августа и 1 ноября. Два перерасчета уже были проведены в этом году.

Отметим также, что пособие по безработице в Беларуси — самое низкое в регионе — уже давно стало притчей во языцех. В конце прошлого года власти даже решились отреагировать на проблему , но что-то пошло не так.