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Жарко пообещал разобраться с пенсиями бывших военных и опекунов
01.06.2017 14:13 — Новости Экономики | БДГ
Проект указа о назначении трудовых пенсий для отдельных категорий населения внесен на рассмотрение президента Беларуси.
Как сообщил вице-премьер Василий Жарко 31 мая на совместном заседании двух палат парламента, в связи с остротой вопроса назначения трудовых пенсий для отдельных категорий населения (бывших военнослужащих, не имеющих выслуги для получения военной пенсии, а также лиц, продолжительное время ухаживающих за нетрудоспособными членами семьи) правительство внесло на рассмотрение главы государства соответствующий проект указа, передает
Он также отметил, что с учетом финансовых возможностей правительством будет рассмотрен вопрос повышения в этом году трудовых пенсий.
Что касается перерасчетов минимальных и социальных пенсий, то их планируется провести 1 августа и 1 ноября. Два перерасчета уже были проведены в этом году.
Отметим также, что пособие по безработице в Беларуси — самое низкое в регионе — уже давно стало притчей во языцех. В конце прошлого года власти даже
31 мая в Минтруда и соцзащиты, подтвердили:
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Проект указа о назначении трудовых пенсий для отдельных категорий населения внесен на рассмотрение президента Беларуси.
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