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1 июня, Минск /Корр. БЕЛТА/. Евро и российский рубль на торгах 1 июня подорожали, доллар подешевел. Такая информация размещена на сайте Белорусской валютно-фондовой биржи, сообщает БЕЛТА.

Доллар подешевел на Br0,0038 до Br1,8635 (31 мая - Br1,8673 за $1).

Евро стал дороже на Br0,0043 и составляет Br2,0924 (31 мая - Br2,0881 за 1 евро).

Курс российского рубля возрос на Br0,0024 до Br3,296 за 100 российских рублей (31 мая - Br3,2936 за 100 российских рублей).-0-

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