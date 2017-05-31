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Филиал Сбербанка в Индии и БПС-Сбербанк подписали соглашение с инвестиционной SUN Group

01.06.2017 14:27 — Новости Экономики | БелТА  
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1 июня, Минск /Корр. БЕЛТА/. Филиал Сбербанка в Индии совместно с дочерним банком БПС-Сбербанк (Беларусь) подписали на Петербургском международном экономическом форуме трехстороннее соглашение с крупной индийской инвестиционной группой SUN Group Enterprises Private Limited, сообщает пресс-служба Сбербанка.

Соглашение предусматривает развитие российских и белорусских предприятий, работающих в Индии. В частности, Сбербанк при партнерстве SUN Group будет оказывать финансовую поддержку для локализации производства по программе Make in India. Кроме того, планируется развивать расчеты в национальных валютах, предоставлять предприятиям корпоративное и торговое финансирование.

"Для белорусских предприятий растущий индийский рынок - это возможность по расширению рынка сбыта своей продукции. Мы с большим энтузиазмом нацелены развивать наше взаимное сотрудничество и надеемся, что вскоре увидим новые индийско-белорусские совместные предприятия", - прокомментировал подписанное соглашение председатель правления БПС-Сбербанка (Беларусь) Сергей Инюшин.

"Мы ожидаем синергии от сотрудничества со Сбербанком в рамках поддержки российских и белорусских компаний, развивающих промышленные проекты в Индии", - отметил в свою очередь вице-председатель SUN Group Шив Викрам Кхемка.-0-

 
Теги: Минск
 
 
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Соглашение предусматривает развитие российских и белорусских предприятий, работающих в Индии. В частности, Сбербанк при партнерстве SUN Group будет оказывать...

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