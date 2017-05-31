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Стала известна цена на газ для Беларуси в 2017 году
01.06.2017 14:30 — Новости Экономики | БДГ
Цена на газ для Беларуси в 2017 году по действующему контракту не изменится и составит по-прежнему около 132 долларов за тысячу кубометров.
"132 (долларов за тысячу кубометров газа)? Похоже на истину. Такой же порядок будет в этом году", - заявило в ходе телефонной конференции по МСФО "Газпрома" за первый квартал один из топ-менеджеров компании, передает
Ранее белорусский вице-премьер Владимир Семашко заявил, что цена на российский газ для Беларуси в 2018 году
Напомним, что отношения Беларуси и России на почве нерешенных
В итоге конфликт затянулся более чем на год, пока на встрече президентов двух стран, прошедшей 3 апреля в Санкт-Петербурге, не были
По словам Владимира Семашко, если бы все оставалось как до начала переговоров, то цена в 2018-2019 годах была бы под 150 долларов.
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Цена на газ для Беларуси в 2017 году по действующему контракту не изменится и составит по-прежнему около 132 долларов за тысячу кубометров.
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