Стала известна цена на газ для Беларуси в 2017 году

Цена на газ для Беларуси в 2017 году по действующему контракту не изменится и составит по-прежнему около 132 долларов за тысячу кубометров.

"132 (долларов за тысячу кубометров газа)? Похоже на истину. Такой же порядок будет в этом году", - заявило в ходе телефонной конференции по МСФО "Газпрома" за первый квартал один из топ-менеджеров компании, передает ТАСС .

Ранее белорусский вице-премьер Владимир Семашко заявил, что цена на российский газ для Беларуси в 2018 году составит вне зависимости от конъюнктуры цен на нефть и газ 129 долларов за 1 тыс. кубометров, а в 2019-м - 127 долларов.

Напомним, что отношения Беларуси и России на почве нерешенных газовых проблем значительно испортились в 2016 году. Россия даже резко сократила поставки нефти в Беларусь в третьем квартале прошлого года. При этом в начале газового конфликта премьер-министр Беларуси Андрей Кобяков заявил, что цена российского газа для нас должна составлять 80 долларов за тысячу кубометров.

В итоге конфликт затянулся более чем на год, пока на встрече президентов двух стран, прошедшей 3 апреля в Санкт-Петербурге, не были урегулированы все вопросы по поставкам нефти и газа. При этом белорусская сторона полностью признала и погасила газовый долг, который превысил 700 млн долларов.

По словам Владимира Семашко, если бы все оставалось как до начала переговоров, то цена в 2018-2019 годах была бы под 150 долларов.