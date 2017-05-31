Планируемый завоз «огромного количества оружия и военного оборудования» в Беларусь на учениях «Запад-2017», общая нестабильная ситуация в регионе и почти 1000 километров общей границы Литвы с Беларусью и Россией — вот причины, по которым в Вильнюсе обеспокоены намеченными на осень маневрами. Об этом заявил глава МИД Литвы Линас Линкявичюс в интервью «Радыё Свабода» .



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По словам дипломата, Беларусь «полностью интегрирована с Россией».

— Четыре тысячи вагонов привезут огромное количество оружия и военного оборудования в Беларусь. Мы имеем более 650 километров границы с Беларусью и более 250 километров границы с Калининградской областью. Если говорить по-простому, это будет почти тысяча километров границы с «расширенной Россией» и громадное количество оружия на этих учениях. В контексте тревожных событий в регионе мы не чувствуем себя очень уютно, поэтому мы и делаем такие заявления.

Линкявичюс согласился с тем, что белорусские власти чувствуют небезопасность со стороны России.

— Была понятная идея «славянского союза», общих культурных корней. Но после того, что Россия сделала с украинцами, идея «славянского союза» стала нереалистичной на долгое время. К тому же, появилась концепция «русского мира», и мне кажется, что это опасная концепция не только для белорусов, но и, например, для казахов, и для многих еще. Эта концепция националистическая и реваншистская — идея «сбора земель» или что-то такое — и она прозвучала как тревожный звонок. И многие в Беларуси это поняли. Ведь в Беларуси и так довольно тяжелая ситуация с суверенитетом.

Министр заявил, что знает людей на «высшем уровне» власти Беларуси, понявших это, которые, однако, не высказываются об этом.

Поясняя свои прошлые заявления о том, что Литва хотела бы поддержать «то, что осталось», от белорусского суверенитета, Линкявичюс заявил, что спецслужбы Беларуси и России «полностью интегрированы».

Комментируя весенние разгоны акций протеста в Беларуси, литовский министр заявил, что если в стране вновь появятся политзаключенные, он лично будет настаивать на возвращении санкций Евросоюза.

При этом Линкявичюс назвал «ненормальным», что виза для белорусов стоит 60 евро, а для россиян — 35 евро.

— Мы хотим, чтобы люди путешествовали… Мы ежедневно выдаем около тысячи виз в нашем посольстве в Минске. Это большая цифра. Так что мы делаем все, что в наших силах. Но с другой стороны, мы должны быть твердыми и последовательными.

Еще одним болезненным вопросом в отношениях с Минском литовский министр назвал строительство Островецкой АЭС:

— Я даже не знаю, как убедить власти Беларуси, что они делают неверные шаги. Хотя публично они приглашают дипломатов посмотреть, как они все прекрасно делают. Здесь не может быть отступления и компромиссов, потому что мы не можем закрыть глаза на строительство АЭС в 40 км от Вильнюса, это очень близко. В этом вопросе мы будем действительно настойчивыми. Мы не можем позволить им делать что угодно. Даже не им, так как это российский проект, российские деньги и технологии. Нет наблюдательного органа, которому мы могли бы доверять. И если звучат заявления: «Давайте построим это как можно скорее и дешевле», это значит, что, наверное, для безопасности остается не так много места.

По словам министра, Литва и Польша уже отказались покупать электроэнергию с БелАЭС и поэтому Беларуси надо серьезно подумать про перспективы этой станции, потому что без возможности экспорта она «экономически нецелесообразная».