Макей пообещал поддерживать белорусско-германский неправительственный Совет делового сотрудничества

Владимир Макей. Фото из архива

1 июня, Минск /Юлия Огнева - БЕЛТА/. Министерство иностранных дел будет поддерживать деятельность белорусско-германского неправительственного Совета делового сотрудничества. Об этом заявил сегодня министр иностранных дел Владимир Макей перед началом заседания совета, передает корреспондент БЕЛТА.

"Мы уделяем большое внимание деятельности белорусско-германского неправительственного делового совета. МИД будет всячески поддерживать деятельность этой структуры", - отметил Владимир Макей.

По его словам, деятельность совета чрезвычайно важна, потому что на его полях будет встречаться и работать бизнес. "Бизнес говорит на одном языке, бизнес быстрее действует, бизнес, если будет видеть, что ему это выгодно, будет работать даже в тех странах, между которыми могут существовать какие-то политические трудности", - сказал министр.

Владимир Макей подчеркнул, что белорусская сторона заинтересована в сотрудничестве с германским бизнесом с точки зрения обмена опытом по совершенствованию экономического законодательства, осуществлению процесса приватизации по примеру Восточной Германии. "Мы заинтересованы в том, чтобы к нам пришли германские фирмы и компании в те сферы и отрасли, которые очень хорошо развиты в Германии. Думаю, что более тесное взаимодействие бизнеса, переплетение взаимных интересов, проектов позволит нам выйти и на более быстрое решение некоторых политических трудностей, которые сегодня существуют, образно говоря, между Востоком и Западом", - сказал он.-0-