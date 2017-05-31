Германский бизнес может сыграть ведущую роль в налаживании сотрудничества ЕАЭС и ЕС - Макей

Владимир Макей. Фото из архива

1 июня, Минск /Корр. БЕЛТА/. Германский бизнес может сыграть ведущую роль в налаживании сотрудничества между Евразийским экономическом союзом и Европейским союзом. Такое мнение высказал сегодня министр иностранных дел Владимир Макей на заседании белорусско-германского неправительственного совета делового сотрудничества, передает корреспондент БЕЛТА.

"Именно германские деловые круги, по моему мнению, могут сыграть ведущую роль в налаживании сотрудничества между ЕС и ЕАЭС, которое будет также способствовать снижению напряженности между Россией и ЕС. Думаю, предприниматели больше, чем кто-либо, понимают, что сегодняшняя замороженная ситуация, нынешние взаимные санкции между Россией и ЕС никому не приносят пользу. Надо думать, как решить эти проблемы в самом ближайшем будущем", - отметил Владимир Макей.

Он выразил убежденность, что белорусско-германский деловой совет может и должен внести весомый вклад в продвижение идеи создания единого экономического пространства от Лиссобона до Владивостока, налаживание прямого диалога между Европейским союзом и Евразийским экономическим союзом.-0-