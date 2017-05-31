1 июня Минск /Корр. БЕЛТА/. Беларусь готова помочь Судану и Египту в добыче золота и других полезных ископаемых, сообщил журналистам министр природных ресурсов и охраны окружающей среды Андрей Ковхуто, передает корреспондент БЕЛТА.

Соответствующие вопросы обсуждались во время визита делегации Минприроды в эти страны. В том числе обсуждалась возможность совместных геологоразведочных работ. Кроме золота, это и добыча фосфоритов, стекольных песков, ряда других полезных ископаемых. В Беларуси есть опыт не только разведки, но и добычи некоторых из них. Например, в свое время было добыто определенное количество золота. "Считаем, что есть перспективы проведения совместных работ в этих странах", - отметил министр.

Андрей Ковхуто также отметил, что определены несколько участков месторождений, которые совместно с суданскими коллегами могли бы быть разведаны. Речь идет о так называемых коренных месторождениях, где возможно вести добычу карьерным способом.

Кроме того, решались вопросы в области гидрометеорологической деятельности.-0-