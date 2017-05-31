Макей: Беларусь готова отвести германскому бизнесу особую роль в планах по модернизации

Владимир Макей. Фото из архива

1 июня, Минск /Юлия Огнева - БЕЛТА/. Беларусь готова отвести германскому бизнесу особую роль в планах по модернизации, заявил министр иностранных дел Владимир Макей сегодня на заседании белорусско-германского неправительственного совета делового сотрудничества, передает корреспондент БЕЛТА.

"Мы готовы отвести германскому капиталу особую роль в наших планах по модернизации, структурной перестройке экономики. Мы приветствуем выход германского бизнеса, который сейчас отстает от других стран ЕС в освоении белорусского рынка, на передовые позиции среди иностранных инвесторов, - отметил Владимир Макей. - Мы понимаем, что с этим связаны определенные шаги, которые должно осуществить правительство Беларуси. Убежден, что в нашем дальнейшем взаимодействии мы выйдем на взаимное понимание по форме, скорости и формату данных шагов".

По словам Владимира Макея, Беларусь заинтересована в том, чтобы германские инвесторы пришли в первую очередь в те сферы, в которых они являются признанными лидерами: в автомобилестроение, химическую и нефтехимическую отрасли, энергетику, включая использование возобновляемых источников энергии, в сферы высоких технологий, биотехнологий, фармацевтики, электроники.

"Большой потенциал для взаимодействия просматривается также в сферах транспорта и логистики, производства и переработки сельхозпродукции. Мы заинтересованы в перспективе в создании в Китайско-белорусском индустриальном парке производственного кластера германских предприятий высоких технологий. Уверен, что интересам обеих сторон отвечает налаживание кооперативного взаимодействия в виде поставок белорусских комплектующих на германские предприятия", - сказал министр.-0-