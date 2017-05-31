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Макей предложил германскому бизнесу создать в Беларуси производство электромобилей

01.06.2017 15:41 — Новости Экономики | БелТА  
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1 июня, Минск /Юлия Огнева - БЕЛТА/. В Беларуси можно создать совместное предприятие по производству электромобилей с участием германских партнеров. С таким предложением выступил сегодня министр иностранных дел Владимир Макей на заседании белорусско-германского неправительственного Совета делового сотрудничества, передает корреспондент БЕЛТА.

По словам Владимира Макея, в Беларуси особое внимание уделяется зеленой экономике. В числе приоритетов - развитие электротранспорта, повышение энергоэффективности жилищного фонда, максимальное вовлечение в хозяйственный оборот отходов в качестве вторичных материальных ресурсов. "С учетом опыта Германии в названных областях мы весьма заинтересованы в привлечении соответствующих германских технологий и реализации инвестпроектов", - отметил Владимир Макей.

В качестве конкретного примера он назвал идею создания в Беларуси промышленного производства электромобилей совместно с германскими партнерами. "Думаю, что для этого есть необходимые условия и определенные наработки. Если мы вместе с вами попробуем это сделать и реализуем идею, это станет серьезным вкладом в развитие нашего двустороннего экономического взаимодействия", - сказал министр.

При этом он подчеркнул, что Беларусь открыта для широкого сотрудничества с Германией по всем направлениям. "Мы готовы внимательно рассмотреть и поддержать любые взаимовыгодные проекты", - подчеркнул Владимир Макей.-0-

 
Теги: Минск
 
 
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По словам Владимира Макея, в Беларуси особое внимание уделяется зеленой экономике. В числе приоритетов - развитие электротранспорта, повышение...

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