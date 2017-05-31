ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

На виноградных улитках Беларусь заработала четыре миллиона долларов

01.06.2017 15:47 — Новости Экономики | Sputnik Беларусь  
Размер текста:
A
A
A

МИНСК, 1 июн — Sputnik. На экспорте виноградных улиток Беларусь за последние пять лет заработала порядка четырех миллионов долларов, заявил журналистам в четверг глава Минприроды Андрей Ковхуто.

На виноградных улитках Беларусь заработала четыре миллиона долларов
© Sputnik Сергей Гунеев
Лукашенко: белорусские креветки – это нормальная практика

Беларусь в 2016-м экспортировала более 23 тысяч тонн растительной продукции, в том числе грибов, ягод и продуктов переработки — на сумму порядка 60 миллионов долларов.

"Даже экзотический может быть для нашей страны вид — виноградная улитка — за последние пять лет принес стране около $4 млн", — признался министр, однако не уточнил, какая страна активнее всего закупает белорусских улиток.

Виноградные улитки — излюбленное лакомство у многих гурманов. И если ее правильно вырастили и заботились о ней, то такой товар с удовольствием берут и сети магазинов, и рестораны и кафе.

Впрочем, виноградные улитки — не единственный экзотический для Беларуси предмет экспорта. Например, республика активно экспортирует в Россию креветки (в переработанном виде) и другие продукты питания, за что многие пользователи интернета активно шутят про "белорусских креветок".

 
Теги: Минск
 
 
Ссылка на источник 39
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
За прошлый год Беларусь экспортировала растительной продукции на 60 миллионов долларов.

Комментарии

 
Новости дня
Новости экономики
 
Макей: Беларусь готова отвести германскому бизнесу особую роль в планах по модернизации
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость

Новости Экономики

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

31.05.2017
Белорусская военная газета
01.06.2017
Белорусская военная газета

Архив (Новости Экономики)

Самое читаемое за неделю
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2017 21.by
Яндекс.Метрика