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Итальянские инвесторы проявляют интерес к добыче подземных вод в Беларуси

01.06.2017 12:09 — Новости Экономики | БелТА  
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Итальянские инвесторы проявляют интерес к добыче подземных вод в Беларуси
Андрей Ковхуто. Фото из архива

1 июня, Минск /Корр. БЕЛТА/. Итальянские инвесторы проявляют интерес к добыче подземных вод в Беларуси, сообщил журналистам министр природных ресурсов и охраны окружающей среды Андрей Ковхуто, передает корреспондент БЕЛТА.

"Недавно приезжали специалисты из Италии, которые интересовались нашими подземными водами. Были организованы соответствующие встречи с организациями, которые могут предложить участки или сотрудничество с итальянскими компаниями", - сказал Андрей Ковхуто.

В целом направление использования подземных вод, не только пресных, но и минеральных и лечебных - одно из приоритетов в работе с инвесторами, отметил министр. В плане исследования таких ресурсов активизирована работа с Академией наук.

По последним данным, в Беларуси должны быть аналоги воды "Нафтуся". Есть воды, по составу похожие на "Боржоми". Об этом свидетельствуют исследования, проведенные в отдельных скважинах. Сейчас необходимо подтвердить их наличие.

Минприроды на любое обращение инвесторов оперативно и очень эффективно реагирует. В то же время, по словам министра, председателям областных исполнительных комитетов также необходимо активизировать работу по поиску потенциальных инвесторов, поскольку эти месторождения находятся на территории конкретных областей.-0-

 
Теги: Минск
 
 
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