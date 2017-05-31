Андрей Ковхуто. Фото из архива

1 июня, Минск /Корр. БЕЛТА/. Итальянские инвесторы проявляют интерес к добыче подземных вод в Беларуси, сообщил журналистам министр природных ресурсов и охраны окружающей среды Андрей Ковхуто, передает корреспондент БЕЛТА.

"Недавно приезжали специалисты из Италии, которые интересовались нашими подземными водами. Были организованы соответствующие встречи с организациями, которые могут предложить участки или сотрудничество с итальянскими компаниями", - сказал Андрей Ковхуто.

В целом направление использования подземных вод, не только пресных, но и минеральных и лечебных - одно из приоритетов в работе с инвесторами, отметил министр. В плане исследования таких ресурсов активизирована работа с Академией наук.

По последним данным, в Беларуси должны быть аналоги воды "Нафтуся". Есть воды, по составу похожие на "Боржоми". Об этом свидетельствуют исследования, проведенные в отдельных скважинах. Сейчас необходимо подтвердить их наличие.

Минприроды на любое обращение инвесторов оперативно и очень эффективно реагирует. В то же время, по словам министра, председателям областных исполнительных комитетов также необходимо активизировать работу по поиску потенциальных инвесторов, поскольку эти месторождения находятся на территории конкретных областей.-0-