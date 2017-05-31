МИД: Доклад спецдокладчика ООН ангажирован и не представляет для нас никакой ценности

Беларусь считает ангажированным недавно опубликованный доклад спецдокладчика ООН Миклоша Харашти, где Беларусь снова упрекается в нарушении прав человека. Об этом заявил пресс-секретарь МИД Дмитрий Мирончик на брифинге.

— Этот доклад, к сожалению, по-прежнему ангажирован. Никакой ценности для Беларуси он не представляет, впрочем, как и для стран-инициаторов доклада и поста спецдокладчика. Наша позиция в отношении данного мандата неизменна: он не представляет никакой ценности для Республики Беларусь. Мы убеждены и знаем, что большинство стран-членов ООН также разделяют подходы и оценки наши в отношении данного поста и не разделяют подходы и оценки спецдокладчика в отношении нашей страны.

В докладе, который будет представлен на сессии Совета по правам человека ООН 14 июня, спецдокладчик ООН отмечает «быстрое и резкое ухудшение общей ситуации с правами человека в Беларуси в марте 2017 года».

— В течение марта 2017 года по всей стране правительство осуществляло централизованные репрессии в отношении мирных демонстрантов, правозащитников, политических оппонентов и журналистов, а также иностранных наблюдателей.

Напомним, Минск не признает мандат спецдокладчика ООН по правам человека в Беларуси, считая его дискриминационным и политически мотивированным. Миклошу Харашти не отвечает на просьбы о посещении Беларуси. Из-за этого свой доклад он формирует на основе информации от правозащитников, дипломатов и НГО.