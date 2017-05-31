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МИД: Доклад спецдокладчика ООН ангажирован и не представляет для нас никакой ценности
01.06.2017 15:59 — Новости Экономики | Tut.by
Беларусь считает ангажированным недавно опубликованный доклад спецдокладчика ООН Миклоша Харашти, где Беларусь снова упрекается в нарушении прав человека. Об этом
— Этот доклад, к сожалению, по-прежнему ангажирован. Никакой ценности для Беларуси он не представляет, впрочем, как и для стран-инициаторов доклада и поста спецдокладчика. Наша позиция в отношении данного мандата неизменна: он не представляет никакой ценности для Республики Беларусь. Мы убеждены и знаем, что большинство стран-членов ООН также разделяют подходы и оценки наши в отношении данного поста и не разделяют подходы и оценки спецдокладчика в отношении нашей страны.
В докладе, который будет представлен на сессии Совета по правам человека ООН 14 июня, спецдокладчик ООН
— В течение марта 2017 года по всей стране правительство осуществляло централизованные репрессии в отношении мирных демонстрантов, правозащитников, политических оппонентов и журналистов, а также иностранных наблюдателей.
Напомним, Минск не признает мандат спецдокладчика ООН по правам человека в Беларуси, считая его дискриминационным и политически мотивированным. Миклошу Харашти не отвечает на просьбы о посещении Беларуси. Из-за этого свой доклад он формирует на основе информации от правозащитников, дипломатов и НГО.
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Минск считает, что большинство стран ООН не разделяют оценок спецдокладчика в отношении Беларуси.
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