На отбывающего срок бизнесмена Александра Муравьева завели еще одно уголовное дело

Управлением Следственного комитета по городу Минску возбуждено и расследуется уголовное дело в отношении бизнесмена и инвестора "Мотовело" бизнесмена и инвестора «Мотовело» Александра Муравьева, который в настоящее время отбывает срок в колонии. Об этом TUT.BY сообщила официальный представитель Следственного комитета Юлия Гончарова.



Фото: Дарья Бурякина, TUT.BY

«Следственным комитетом в отношении Александра Муравьева возбуждено уголовное дело по ст. 243 (уклонение от уплаты налогов) Уголовного кодекса Беларуси. Согласно имеющейся инофрмации, Муравьев способствовал уклонению уплаты налогов четырем субъектам хозяйствования, которые занимались поставками на „Мотовело“», — оассказали в СК.

В ведомстве также отметили, что сумма причиненного бюджету ущерба на настоящий момент времени составляет не менее 350 тысяч деноминированных рублей.

«Следствием приняты меры к возмещению данного ущерба. Он частично возмещен», — добавила официальный представитель СК.

Напомним, в январе 2017 года бизнесмена и инвестора «Мотовело» Александра Муравьева суд приговорил к 11 годам колонии (прокурор просил 12) и конфискации имущества — в том числе акций «Мотовело». Он был признан виновным по всем составам преступлений, которые ему вменялись : мошенничество (ч. 4 ст. 209), хищение (ч. 4 ст. 210), уклонение от уплаты налогов (ч. 2 ст. 243), организация и пособничество в совершении преступлений (ст. 16).

У бизнесмена конфисковали почти 75 миллионов акций «Мотовело», принадлежащих компаниям ATEC Investment и «РосинтехГрупп». Первой руководил сам Александр Муравьев, второй — его брат Сергей (которого следом за Александром в феврале приговорили к ограничению свободы за неуплату налогов).