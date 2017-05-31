Исследование целесообразности создания зоны свободной торговли между ЕАЭС и Сингапуром завершат в июне

1 июня, Москва /Эдуард Пивовар - БЕЛТА/. Выводы о целесообразности создания зоны свободной торговли между Евразийским экономическим союзом (ЕАЭС) и Сингапуром будут сделаны к середине июня, сообщили БЕЛТА в пресс-службе Евразийской экономической комиссии (ЕЭК).

Сегодня на площадке Петербургского международного экономического форума член Коллегии (министр) по торговле ЕЭК Вероника Никишина и государственный министр, министр промышленности и торговли Сингапура Ко По Кун обсудили перспективы и сроки заключения соглашения о зоне свободной торговли. В настоящее время совместная исследовательская группа по изучению целесообразности заключения этого соглашения завершает работу над докладом. В нем будут определены наиболее перспективные направления сотрудничества стран ЕАЭС и Сингапура по развитию торговли и инвестированию, подготовлены рекомендации для переговорных команд партнеров. "Выводы исследовательской группы позволят вести более предметный разговор о подписании соглашения, - заявила Вероника Никишина. - Исследование предполагается завершить в июне этого года".

Сингапур является одной из ведущих экономик мира, одним из главных мировых портов и логистических хабов. Сотрудничество с ним позволит государствам - членам ЕАЭС заметно повысить экспортные потоки. Кроме того, взаимодействие с Сингапуром даст возможность странам ЕАЭС наладить торговлю со всеми членами Ассоциации государств Юго-Восточной Азии (АСЕАН), поскольку эта страна - один из важнейших членов ассоциации. Перспективным направлением также является инвестиционное сотрудничество между Сингапуром и странами ЕАЭС.

В свою очеред, Ко По Кун отметил высокий интерес Сингапура к развитию диалога с ЕАЭС. Союз может стать для Сингапура одним из основных поставщиков продовольствия и энергоресурсов. Сингапурская сторона также заинтересована в инвестировании на рынок ЕАЭС.-0-