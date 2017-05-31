В закрытой сельской школе на Дубровенщине бизнесмен наладил текстильное производство

В бывшей Пироговской школе Дубровенского района, закрытой из-за недостатка учащихся, бизнесмен из Орши организовал текстильное производство. Там побывал корреспондент « СБ Беларусь Сегодня ».





Когда в деревне закрывается школа, всегда немного тревожно. Педагоги теряют работу, а сельчане лишаются очага культуры. Пустующее здание со временем ветшает. Любители легкой наживы готовы вынести оттуда все ценное — от сантехники до радиаторов отопления. Чтобы этого не произошло, местные власти выставляют здания на аукцион.

Именно таким образом новый собственник появился у школы в деревне Пироги Дубровенского района. Если раньше в учебных классах звенели детские голоса, то сейчас там гудят станки. Бизнесмен из Орши Андрей Кулешков организовал в бывшей школе текстильное производство.

Жителю Пирогов Сергею Гришко — 23. В родной деревне в 2010-м он окончил базовую школу. Потом в ней осталось всего 19 учеников. И ее закрыли. Сейчас на обосновавшемся в здании школы ООО «Технотекстиль-Плюс» Сергей работает сновальщиком:

— Вот уж не думал, что в коридорах, где бегал с одноклассниками, буду полиэфирные нити заправлять на катушки текстильных станков. Я ведь после школы на каменщика выучился. Думал идти в строительную организацию в Дубровно или Орше. Но рядом с домом открылось предприятие. Работа, требующая внимания, сначала давалась трудно. Сейчас все делаю, как говорится, на автомате. Зарабатываю 350−500 рублей. Денег хватает, чтобы еще и сестре помогать.

Предприятие, открывшееся в Пироговской школе, — небольшое. В месяц 7 сновально-вязальных машин перерабатывают от 3 до 6 тонн полиэфирных нитей белорусского производства, превращая их в москитные сетки, а также в технические ткани для хозяйственных, садово-огородных и ритуальных нужд. В основном их продают в Россию.

Директор и владелец ООО «Технотекстиль-Плюс» Андрей Кулешков рассказал, что производство — семейный бизнес, который теперь весь сосредоточен в Пирогах:

— Я родился в Минске, но уже более 15 лет живу в Орше. Там у матери было частное предприятие «Технотекстиль». Оно располагалось в арендованном цехе. Пришло время расширяться. Мы искали помещение с длинным коридором. Когда в Пирогах закрыли школу, решили, что она нам подходит. В Дубровенском районе зарегистрировали новое ООО «Технотекстиль-Плюс». Год помещение школы мы арендовали, а затем приобрели его на аукционе за 10 тысяч долларов. По оплате нам предоставили рассрочку на 5 лет.

Бывает, что здания продают бизнесменам и за одну базовую величину, но Кулешков говорит, что условия использования такой покупки слишком жесткие, в том числе по срокам введения помещений в хозяйственный оборот:

— Мы приобрели школу, когда первоначальная цена снизилась на 50 процентов. Сделку считаем удачной. Нам быстрее нужно было запустить производство на новом месте. А когда одна машина весит 4,5 тонны и при каждом перемещении требует тщательнейшей настройки, сделать это непросто. Переезд растянулся практически на год. А на полную мощность в Пирогах мы трудимся с 2016-го.

На предприятиях Кулешковых работают 10 человек. Семеро из них ездят в Пироги из Орши. В том числе и вязальщица Людмила Катковская:

— Я на «Технотекстиле» с 2008-го. Все нравится. Поэтому, когда узнала, что ездить на любимую работу придется за 25 километров, даже мысли не возникло, чтобы искать новое место. Единственная проблема в том, что из Пирогов вечером автобусы не ходят ни в Дубровно, ни в Оршу. Если бы какой-то маршрут появился, и мы, и местные жители были бы очень благодарны.

Одноэтажное здание школы площадью в тысячу квадратных метров в Пирогах построили в 1960-х. Оно кирпичное, крепкое. Сейчас под производство задействовали спортзал и коридор. Андрей Кулешков показал еще два объединенных учебных кабинета, где планируется оборудовать новый производственный цех:

— Мы нашли клиента, который заинтересован использовать наши ткани для прокладки между кафельными плитками во время их транспортировки. Также они могут применяться как дублирующий материал при изготовлении искусственной кожи, литье резиновых сапог. Если эти проекты реализуем, то объемы производства и зарплаты сможем увеличить раза в полтора-два. К тому же мы приобрели еще и здание школьной мастерской, где намерены организовать ремонтный цех.

В отделе образования, спорта и туризма Дубровенского райисполкома рассказали, что накануне нынешнего учебного года закрыли школу в Застенках и садик в Боброво. Возможно, говорит заместитель начальника отдела Мария Хмарская, со следующего года перестанут работать еще 3 школы:

— Даже за закрытыми учреждениями образования мы обязаны присматривать, нанимать сторожей. Радуемся, когда у таких школ появляются новые хозяева. Ведь здание разрушаться не будет, а организованные там производства принесут пользу и местным жителям, и государству.

Кроме Пирогов, на Дубровенщине за последние годы также продали здания Сепищенской и Орловичской школ. Первое — под торговый объект, второе — под гостиницу.

Комментарий по теме

Ольга Юшковская, заместитель начальника управления фонда «Витебскоблимущество»:

— В 2016 году на наших аукционах продано 31 закрытое здание учреждений образования. За них выручили более миллиона рублей. В нынешнем году продано 30 зданий за 177 тысяч рублей.

За базовую величину объекты продаются с условием осуществления предпринимательской деятельности. Так будет в деревне Латыголичи Чашникского района, где на площадях в 3 тысячи квадратных метров новый собственник планирует организовать деревообрабатывающее производство.

Предпринимателей среди покупателей большинство. Но бывает, что школы приобретают частные лица под жилье. Как, например, в деревнях Шуневичи Глубокского района и Пронское Лиозненского. Сейчас в Витебской области новых хозяев ждут более сотни закрытых школ и детских садов.