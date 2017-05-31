1 июня, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Беларуси активизируют работу по учету и наведению порядка на карьерах, сообщил корреспонденту БЕЛТА министр природных ресурсов и охраны окружающей среды Андрей Ковхуто.

"Сейчас Минприроды проводится работа (недавно было дано соответствующее поручение) по составлению перечня как промышленных, так и внутрихозяйственных карьеров, которые существуют на территории Беларуси. В перечне будут отражены местоположение карьеров, другие характеристики. Причем каждый из них должны проверить инспекторы", - рассказал Андрей Ковхуто.

В этом перечне также должен быть указан собственник внутрихозяйственного карьера, организация, занимающаяся рекультивацией, и план рекультивации, если карьер не используется.

Андрей Ковхуто отметил, что вопросу наведения порядка на земле уделяется серьезное внимание. Не должно быть неиспользуемых земель, в том числе это касается карьеров по добыче полезных ископаемых. "Если месторождение исследовано, запасы выработаны, его нужно рекультивировать", - сказал министр. Для этого предусмотрен план рекультивации, без которого не утверждается проект разработки месторождения.

По мнению министра, за вопросами по наведению порядка на карьерах должны пристальнее следить местные власти. Исполкомам необходимо активнее привлекать инвесторов - отечественных или зарубежных, которые на базе месторождений будут создавать предприятия и использовать сырье для экономической деятельности.

"Передавая карьер в разработку инвестору, по нашему мнению, должен вестись контроль как со стороны собственника (исполкома), так и наших инспекторов. Стоит задача - рациональное использование природных ресурсов и соблюдение природоохранного законодательства", - подчеркнул Андрей Ковхуто.-0-