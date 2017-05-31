Временное соглашение о зоне свободной торговли между ЕАЭС и Ираном может быть подписано к концу года

1 июня, Москва /Эдуард Пивовар - БЕЛТА/. Временное соглашение о зоне свободной торговли между Евразийским экономическим союзом (ЕАЭС) и Ираном может быть подписано к концу года, сообщили БЕЛТА в пресс-службе Евразийской экономической комиссии (ЕЭК).

Параметры и возможные сроки подписания временного соглашения, ведущего к образованию зоны свободной торговли между ЕАЭС и Ираном, обсудили сегодня на площадке Петербургского международного экономического форума член Коллегии (министр) по торговле ЕЭК Вероника Никишина и министр коммуникаций и информационных технологий Ирана Махмуд Ваэзи.

"Временное соглашение о зоне свободной торговли охватывает не всю торговлю, а только ограниченную часть товарной номенклатуры, которая представляет наибольший экспортный интерес для сторон, - пояснили в ЕЭК. - В случае если страны ЕАЭС и Иран посчитают преференциальную торговлю эффективной, в дальнейшем возможен переход к полноформатной зоне свободной торговли".

По оценкам экспертов, при переходе к свободной торговле между ЕАЭС и Ираном общие объемы экспорта государств союза могут вырасти на 73%. При этом 83,1% общего прогнозируемого увеличения объема поставок придется на несельскохозяйственные товары, такие как медикаменты, бумага, одежда, продукция сталелитейной промышленности, различные виды механического и электрического оборудования, автомобили и др.

"Прогнозные показатели по экспорту говорят о продуктивном будущем сотрудничестве между нашими странами, - отметила Вероника Никишина. - По состоянию на 2016 год товарооборот между странами ЕАЭС и Ираном составил более $3 млрд, и есть большой потенциал не только для его дальнейшего роста, но и диверсификации. Мы стремимся к тому, чтобы временное соглашение о зоне свободной торговли обеспечило все необходимые условия для реализации этого потенциала".

Махмуд Ваэзи подтвердил готовность Ирана продолжать переговоры по временному соглашению о зоне свободной торговли и отметил высокий потенциал сотрудничества сторон.-0-