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Штрафы за выжигание травы увеличили в Беларуси

01.06.2017 16:52 — Новости Экономики | Sputnik Беларусь  
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МИНСК, 1 июн — Sputnik. Президент Беларуси Александр Лукашенко увеличил таксу за выжигание травы и иные загрязняющие природу действия, сообщили Sputnik в пресс-службе главы государства.

Увеличение такс предусмотрено указом Лукашенко №197 "Об изменении, признании утратившими силу указов президента Республики Беларусь и их отдельных положений".

Как рассказали Sputnik в пресс-службе Лукашенко, документом увеличиваются таксы за сброс сточных вод в поверхностные водные объекты с нарушением требований, а также уточнены случаи применения коэффициентов на таксы за сброс вод.

"Указ увеличивает размер такс за незаконные рубку, удаление, изъятие и уничтожение деревьев или кустарников, кроме как в населенных пунктах. Эта норма также коснется выжигания сухой растительности, трав на корню (кроме газонов, цветников, лесной подстилки, живого напочвенного покрова), а также стерни и пожнивных остатков", — сообщили в пресс-службе Лукашенко.

Изменены штрафы и за некоторые другие вредящие природе страны действия. В пресс-службе отметили, что документ позволит устранить неоднозначные подходы к применению предыдущего подобного указа и выполнить ряд иных функций.

 
Теги: Минск
 
 
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Кроме повышения такс за выжигание травы президент увеличил их за сброс сточных вод в водоемы и за ряд других действий.

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