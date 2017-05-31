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Штрафы за выжигание травы увеличили в Беларуси
01.06.2017 16:52 — Новости Экономики | Sputnik Беларусь
МИНСК, 1 июн — Sputnik. Президент Беларуси Александр Лукашенко увеличил таксу за выжигание травы и иные загрязняющие природу действия, сообщили Sputnik в пресс-службе главы государства.
Увеличение такс предусмотрено указом Лукашенко №197 "Об изменении, признании утратившими силу указов президента Республики Беларусь и их отдельных положений".
Как рассказали Sputnik в пресс-службе Лукашенко, документом увеличиваются таксы за сброс сточных вод в поверхностные водные объекты с нарушением требований, а также уточнены случаи применения коэффициентов на таксы за сброс вод.
"Указ увеличивает размер такс за незаконные рубку, удаление, изъятие и уничтожение деревьев или кустарников, кроме как в населенных пунктах. Эта норма также коснется выжигания сухой растительности, трав на корню (кроме газонов, цветников, лесной подстилки, живого напочвенного покрова), а также стерни и пожнивных остатков", — сообщили в пресс-службе Лукашенко.
Изменены штрафы и за некоторые другие вредящие природе страны действия. В пресс-службе отметили, что документ позволит устранить неоднозначные подходы к применению предыдущего подобного указа и выполнить ряд иных функций.
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Кроме повышения такс за выжигание травы президент увеличил их за сброс сточных вод в водоемы и за ряд других действий.
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