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Беларусь с 1 июня снизила экспортные пошлины на нефть и нефтепродукты

01.06.2017 17:10 — Новости Экономики | БелТА  
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1 июня, Минск /Корр. БЕЛТА/. Беларусь с 1 июня 2017 года снизила экспортные пошлины на нефть и нефтепродукты, вывозимые за пределы таможенной территории Евразийского экономического союза (ЕАЭС). Соответствующее решение содержится в постановлении Совета Министров №397 от 30 мая 2017 года, сообщили БЕЛТА в пресс-службе белорусского правительства.

Ставка экспортной пошлины на сырую нефть снижена с $84,0 до $80,0  за 1 т. Пошлина на прямогонный бензин снижена с $46,2  до $44,0 за 1 т, на товарные бензины - с $25,2  до $24,0 за 1 т.

Пошлина на легкие, средние дистилляты составила $24,0 за 1 т (была $25,2). Такая же пошлина установлена в отношении дизельного топлива, бензола, толуола, ксилолов, смазочных и прочих масел.

В предыдущий раз ставки вывозных таможенных пошлин в отношении сырой нефти и отдельных категорий товаров, выработанных из нефти, изменялись 1 мая. Тогда они также были снижены.-0-

 
Теги: Минск
 
 
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Ставка экспортной пошлины на сырую нефть снижена с $84,0 до $80,0  за 1 т. Пошлина на прямогонный бензин снижена с $46,2  до $44,0 за 1 т, на товарные бензины - с $25,2  до $24,0 за 1 т.

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