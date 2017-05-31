В Беларуси созданы правовые условия и необходимые гарантии для долгосрочных инвестиций - Новицкий

1 июня, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Беларуси созданы правовые условия и необходимые гарантии для долгосрочных инвестиций. Об этом заявил сегодня сопредседатель белорусско-германского Совета делового сотрудничества Сергей Новицкий на заседании совета, который возобновил работу после длительного перерыва, передает корреспондент БЕЛТА.

Основной целью белорусско-германского неправительственного Совета делового сотрудничества является обеспечение непосредственных контактов между представителями бизнеса для содействия расширению торгово-экономического и инвестиционного сотрудничества между странами. "Сотрудничество Германии и Беларуси имеет большой потенциал, но использован пока далеко не в полной мере. Задача нашего совета - сделать это сотрудничество динамично развивающимся, взаимовыгодным и ориентированным на перспективу", - сказал Сергей Новицкий.

Среди основных направлений сотрудничества он назвал реализацию совместных инвестиционных проектов. Беларусь открыта для инвестиций, функционирует ряд экономических зон с предельно льготными условиями для экспортно ориентированных предприятий. Установлены преференции для резидентов индустриального парка "Великий камень" в сфере земельных, валютных, трудовых отношений, миграции, таможенного регулирования, проектирования, строительства и приемки объектов в эксплуатацию. Принят закон о государственно-частном партнерстве, создающий условия для привлечения частных инвестиций в реализацию социальных программ и инвестиционных проектов, имеющих стратегическое значение. "Таким образом, в Беларуси созданы правовые условия и необходимые гарантии для долгосрочных инвестиций", - подчеркнул сопредседатель совета.

Вторым направлением Сергей Новицкий назвал налаживание производственной кооперации между субъектами бизнеса. Аутсорсинг, сетевая кооперация являются ключевыми характеристиками современной экономики. По его словам, в европейской автомобильной промышленности на головного производителя приходится 20-25% добавленной стоимости, на поставщиков первого уровня - 30-35%, второго - 25-40%. Причем поставщики второго уровня - это, как правило, малые и средние предприятия. "Схожесть структур белорусской и немецкой экономик дает возможность для формирования субконтрактных отношений с наименьшими затратами и взаимной выгодой. Поэтому наша задача - вовлечь в этот процесс белорусские субъекты. Это не только позволит более эффективно задействовать имеющиеся у нас производственные мощности, но и создать новые рабочие места, - сказал Сергей Новицкий. - Интеграция в транснациональные цепочки добавленной стоимости отечественных малых и средних предприятий улучшит структуру этого сектора и обеспечит перспективы для его качественного роста".

По мнению Сергея Новицкого, для развития деловых контактов между коммерческими структурами необходимо формирование привлекательной бизнес-среды - прозрачной, понятной для обеих сторон, создающей гарантии в реализации совместных проектов. "Поэтому работа над формированием рамочных условий для бизнеса, в максимальной степени гармонизированных с европейскими условиями и даже более либеральными, - это также ключевое направление деятельности нашего совета", - сообщил он. В связи с этим Сергей Новицкий предложил строить работу в тесном взаимодействии с Советом по развитию предпринимательства, основной задачей которого и является создание благоприятных организационно-правовых, экономических и иных условий для развития негосударственного сектора экономики. Он напомнил, что Совет по развитию предпринимательства объединяет ведущих представителей отечественного бизнеса, предпринимательских союзов и ассоциаций, обладает широкими полномочиями в рамках выработки и продвижения своих предложений. Кроме того, имеется положительный опыт взаимодействия: в течение последних шести лет между Советом по развитию предпринимательства и Восточным комитетом германской экономики осуществлялось сотрудничество, в ходе которого реализован целый ряд инициатив по формированию благоприятных для развития бизнеса рамочных условий: внедрение механизмов ГЧП, саморегулируемой предпринимательской деятельности, новых форм финансово-кредитной поддержки малого и среднего бизнеса.

"Сегодня в стране ведется работа по дальнейшему раскрепощению деловой инициативы, формированию условий не только для количественного роста малого и среднего предпринимательства, но и его качественного развития, повышения инновационной составляющей у субъектов, усиления экспортного потенциала", - отметил Сергей Новицкий. Он подчеркнул, что продолжение сотрудничества с Восточным комитетом германской экономики является важным не только с позиции восприятия передового немецкого опыта, но и налаживания более тесного взаимодействия белорусского и немецкого бизнеса.-0-