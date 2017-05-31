Семья Анатолия Вошката, которой принадлежит 51% акций «Солигорского завода технологического оборудования» (СЗТО), готова передать свою долю государству. Об этом говорится в письме акционеров, адресованном Александру Лукашенко. Проблема в том, что предприятие, которое входило в четверку крупнейших поставщиков оборудования для «Беларуськалия», сейчас находится в предбанкротном состоянии, а стороны в случившемся обвиняют друг друга.



Фото: belarusinfo.by

СЗТО был создан в 1987 году, а в начале 1990-х годов приватизирован менеджментом и трудовым коллективом. В лучшие времена на заводе работали около 300 человек, а месячная выручка доходила до 1,5 млн долларов. Завод специализировался на изготовлении и ремонте оборудования для горно-химической отрасли. Основной «портфель заказов» для производства формировал «Беларуськалий». В частности, предприятие производило конвейерные комплексы СПКК-500, стоимость которого свыше 500 тыс. долларов. Всего за 10 лет «Беларуськалий» для собственных нужд приобрел свыше 20 таких машин. Самыми значимыми долями предприятия владеет семья многолетнего директора СЗТО Анатолия Вошката.

Однако осенью 2015 года у солигорского завода возникли проблемы при выполнении одного из контрактов для калийного комбината. СЗТО не смог должным образом исполнить ряд договоров с главным партнером. Были применены штрафные санкции. Как следствие, на расчетный счет не поступили средства, что повлекло проблемы с выплатой заработной платы, рост кредиторской задолженности, задолженности за электроэнергию, платежам в бюджет и др. Сейчас предприятие не работает, находится в предбанкротном состоянии. Как следует из материалов Экономического суда Минской области, по состоянию на 1 марта 2017 года размер кредиторской задолженности СЗТО составлял 5,5 млн рублей, дебиторская задолженность — 105 тыс. рублей, размер активов — 3,3 млн рублей.

У бывшего руководства Солигорского завода технологического оборудования другое мнение. СЗТО стали исключать из участия в процедурах закупок «Беларуськалия» «по различным формальным, надуманным поводам», пишут в своем обращении владельцы контрольного пакета акций завода. По словам представителей калийного комбината, в рамках тендера было поставлено устаревшее, а не новое оборудование, как обещалось. «Рабочие двигатели [для конвейерных комплексов] мы собирали по всей России. Они были, условно говоря, не прошлого, а позапрошлого года выпуска. Их нельзя назвать старыми. Из-за войны в Украине двигатели было невозможно приобрести на заводе в Донецке. А польские модели были в 3 раза дороже», — сказал TUT.BY Дмитрий Вошкат.



Фото: belarusinfo.by

По словам основных акционеров, конфликтная ситуация сложилась вследствие «предвзятого отношения» гендиректора «Беларуськалия» Ивана Головатого к Анатолию Вошкату. «Недавно назначенный на должность гендиректора, он вcячески под любыми предлогами давил на наше предприятие, ограничивая доступ к тендерам», — сказал Вошкат. «Данные утверждения не соответствуют действительности. Они поставили некачественное оборудование. Соответствующие судебные претензии были предъявлены. Если бы мы были предвзяты или необъективны, то судебные решения были бы не в нашу пользу», — заявил TUT.BY помощник гендиректора «Беларуськалия» Вадим Шумак.

В январе 2016 года Вошкаты разместили объявления в СМИ о продаже своих акций. Были найдены покупатели в России и Украине. «Но после встречи в „Беларуськалии“ они отказывались от покупки, потому что им говорили, что не дадут тут работать», — утверждает Дмитрий Вошкат.

2 марта 2016 года пост директора СЗТО покинул Анатолий Вокшат, а спустя полтора месяца — его сын Дмитрий, который был коммерческим директором, «в обмен на обещание пополнения оборотных средств компании от «Беларуськалия» на сумму 12 млрд неденоминированных рублей. «Однако деньги не поступили, заказов больше не было, а вся деятельность свелась к распродаже складских остатков. В обмен на это началась неприкрытая травля акционеров с требованиями отчуждения акций по цене не выше 1 доллара», говорится в письме. Последний год идет «давление на акционеров с требованием передачи акций некому стороннему субъекту».





7 марта 2017 года Вошкаты провели экстренное собрание акционеров, где был избран набсовет и назначен директор. Все это было сделано с попыткой привлечения заказов на предприятие из России и выходу из сложного экономического положения. Но уже 9 марта «Беларуськалий» направил в Экономический суд Минской области заявление о признании экономически несостоятельным СЗТО. В итоге суд ввел на предприятии защитный период до 15 июня.

В настоящее время антикризисный управляющий Денис Плетенев вместе с владельцем блокирующего пакета акций Валерием Делендиком пытаются выполнить обязательства перед «Беларуськалием», налоговой и Беларусбанком. «Если не удастся выполнить обязательства перед основными кредиторами, судьба предприятия печальна, как и учредителей», — сказал TUT.BY Плетенев.

У Дмитрия Вошката нет доверия к антикризисному управляющему, поскольку «он начал свою деятельность с требования передачи от каждого акционера по 1500 рублей, либо все будут субсидиарно отвечать по долгам завода». «Я просил обеспечить выплату зарплаты сторожам на защитный период», — утверждает Плетенев. «Нам он говорил, что деньги нужны для независимой оценки активов завода», — парирует Вошкат и считает, что Плетенев действует в интересах «третьих лиц». «По заявлению Вошкатов в отношении меня уже проведены три проверки, в том числе и в рамках заявления о преступлении. Все заявления голословны. Сейчас ДФР активно работает по делу Вошкатов. Документы изъяты», — заявил Плетенев.

В июле 2016 года на CЗТО побывал председатель Совета Республики Михаил Мясникович и заявил, что акционеры, которые привели предприятия к экономическому краху, должны нести правовую ответственность за такие действия. Вплоть до того, чтобы через суд забрать эти акции. «Если же акционеры виноваты в бедственном положении предприятия, необходимо передать материалы в правоохранительные органы. Нужно, чтобы они ответили по закону, почему это было допущено. Это будет уроком таким акционерам в масштабах всей страны», — сказал Мясникович (цитата по БЕЛТА ). Он считает подобный подход приемлемым, так как акционировались предприятия из государственной собственности.





В своем обращении владельцы 51% акций просят Александра Лукашенко «не допустить уничтожения завода, беззакония и произвола в отношении его акционеров». Они готовы «передать свои акции Республике Беларусь, только бы предприятие не досталось рейдерам, стремящимся обогатиться за счет наличия административного ресурса и связей».