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Белорусско-германский Совет делового сотрудничества поспособствует привлечению инвесторов

01.06.2017 17:37 — Новости Экономики |  
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1 июня, Минск /Корр. БЕЛТА/. Белорусско-германский неправительственный Совет делового сотрудничества будет способствовать привлечению инвесторов. Такое мнение высказал сегодня журналистам сопредседатель Феликс Циммерманн перед началом заседания совета, передает корреспондент БЕЛТА.

"Совет в его новой редакции начинает работать только сегодня. Мы намерены сделать его площадкой для взаимодействия бизнеса и властей. Мы приложим усилия, чтобы новые инвесторы приходили в страну, а существующие здесь предприятия могли эффективнее работать", - заверил Феликс Циммерманн.

Он отметил, что условия для инвестирования и хозяйствования в Беларуси улучшаются. К позитивным тенденциям он отнес введение пятидневного безвизового режима, который способствует увеличению частоты деловых поездок.

В свою очередь Чрезвычайный и Полномочный Посол Германии в Беларуси Петер Деттмар подчеркнул важность участия в открытии заседании белорусско-германского неправительственного Совета делового сотрудничества министра иностранных дел Беларуси Владимира Макея. "Это важный знак поддержки бизнеса обеих стран, знак того, что власти готовы поддерживать бизнес во всех его начинаниях", - сказал он.

Дипломат напомнил, что на уровне министерств действует группа по торговле и инвестициям. "С возобновлением работы белорусско-германского неправительственного Совета делового сотрудничества мы получаем еще одну площадку, на которой бизнес будет конкретизировать предложения, которые поступают от государств", - заметил посол.

Отвечая на вопрос корреспондента БЕЛТА о сумме германских инвестиций, на которые может рассчитывать Беларусь в обозримом будущем, Петер Деттмар не стал называть конкретные цифры, однако отметил, что задача совета состоит также в том, чтобы настроить на сотрудничество многочисленные германские компании, которые еще не знакомы с Беларусью. "Нужно провести рекламную кампанию на благо Беларуси, прорекламировать достоинства условий хозяйствования, которые здесь существуют", - добавил он.-0-

 
Теги: Минск
 
 
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