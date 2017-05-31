Скидки в июне: где и когда

Минские магазины в июне продолжат радовать покупателей скидками на ряд продоволсьвтенных и непродовольственных товаров.

Как сообщает главное управление потребительского рынка Мингорисполкома, скидки составят от 5 до 50%.

Так, «Универмаг Беларусь» приглашает за скидками 6,8,13 июня, е размер составит 25 % на непродовольственные, 5 % на продовольственные товары в честь Дня рождения Универмага. Отдельно дни скидок пройдут 20,27 июня, универмаг снизит цены на 20 % на непродовольственные, и на 5 % на продовольственные товары. Для держателей дисконтных карт действует предложение: с 1 по 4, а также 9-11,15-18, 22-25, 29 и 30 июня скидка 22 % на непродовольственные и 5 % на продовольственные товары.

Минский «ГУМ» приглашает 1 июня за скидкой в 22 %, 15, 29 июня будет предложена скидка 20 % на непродовольственные, 5 % на продовольственные товары (Акция «Щедрый день»). Здесь также существует отдельное предложение для держателей дисконтных карт: 16,17,30 июня – 22 % на непродовольственные товары, 7 % на продовольственные товары.

ОАО «ЦУМ Минск»: приглашает 8,15,22,29 июня за скидкой в 18 %.

«Торговый дом «На Немиге» продолжит радовать скидками каждую среду (7,14,21,28 июня), и субботу июня (3,10,17,24 июня). Скидка составит 22 % на непродовольственные, 5 % на продовольственные товары (Акция «Обратите внимание!»). Для держателей дисконтных карт: каждую пятницу июня (2,9,16,23,30 июня) – 22 % на непродовольственные товары, 5 % на продовольственные товары.

УП «Кирмаш» также предлагает скидки каждую среду (7,14,21,28 июня) и пятницу июня (2,9,16,23,30 июня). Скидка составит 17 %. Для держателей дисконтных карт 26 июня скидка составит 22 %.

ООО «Старт-Х» (ул. Долгобродская, 26): каждую среду июня (7,14,21,28 июня) – 15 %; 1 июня – 15 % на товары для детей; весь июнь скидки на самокаты, велосипеды, ролики – 15%, на холодильники и газовые плиты – 18 %.

ТООО «Северянка» (ул. Ангарская, 38): 8,15,20,22 июня – 10-15 % на отдельные группы товаров.

ЗАО «Для дома» (ул. Ландера, 4): каждый четверг июня (1,8,15,22,29 июня) – 15 %.

ООО «Вильнюс-1» (ул. Калиновского, 55): каждую среду июня (7,14,21,28 июня) – 15 % на отдельные группы товаров; весь июнь – распродажа остатков зимнего ассортимента (женской и мужской обуви, одежды и белья, перчатно-руковичных изделий) со скидкой 20 %.

ЗАО «Сандрик» (просп. Газеты «Правда», 40): каждый вторник июня (6,13,20,27 июня) – 15 % на отдельные группы товаров.

ООО «Детский мир» (Логойский тракт, 25/1): 13,27 июня – 10 %, весь июнь – распродажа летних детских головных уборов с предоставлением скидки 10 %, детских велосипедов – 20% и самокатов – 15%.

ЗАО «1000 мелочей» (ул. Калинина, 1): каждый четверг июня (1,8,15,22,29 июня) – 15 %.

ОДО «Вероника» (ул. Притыцкого, 38): 10,11,21,29 июня – 15 %.

ЗАО «Гаспадар и Гаспадыня» (просп. Независимости, 131/1): каждую среду июня (7,14, 21,28 июня) – 20%.

Магазины Торгового центра «Столица» 10 и 17 июня также предложат скидки от 5 до 50 %.