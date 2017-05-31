В областном центре 1 июня прошла конференция «Возвращение к росту: поиск решений для регионального развития», на которой обсудили темы роста и кризиса экономики Беларуси и Гомельского региона, в частности.





На экономику регионов кризис повлиял по-разному. Так, в Брестской области после глубокого падения 2015 года, началось восстановление, а Витебская и Гомельская области до сих пор не вышли из экономического пике. Тем не менее, по словам экспертов, оживление наблюдается в целом и в промышленности, и в сфере транспорта, однако бурным ростом экономики это пока назвать нельзя.





Что касается Гомельской области, то на сколько ее доход вырос за предыдущие 5−6 лет, на столько же он упал за последние два года. Это падение не самое большое по стране, однако и не самое маленькое. Области не удалось воспользоваться ситуацией на российском рынке, в отличии от других регионов Беларуси.

— Долгое время преимуществом области было большое количество госпредприятий. Это и сыграло роковую роль в период кризиса. Слишком развитая промышленность потащила экономику области вниз.

Но, безусловно, есть и позитивные моменты, их также отметили эксперты.

— Например, в 2016 году в половине районов Гомельской области уровень занятости населения падал медленнее всего по стране, а в трех районах он рос. Другие регионы этим похвастаться не могут, — рассказал директор Исследовательского центра ИПМ Александр Чубрик.





Организаторы с сожалением отметили, что участников на конференции в Гомеле и других областных центрах было не так много, как ожидалось.

— Возможно, кто-то отнесся к этому скептически. Также стоит учесть, что подобная форма общественного диалога у нас плохо развита. Но, безусловно, это только начало длительного процесса и, постепенно, мы надеемся, список участников будет расширяться.

Подобные экономические форумы прошли во всех областных городах. Главным итогом конференций станет создание рекомендаций для Министерства экономики по развитию областей. Кроме того, общая картина развития бизнеса в Беларуси будет представлена в октябре на итоговом мероприятии «Кастрычніцкі эканамічны форум, KEF-2017».