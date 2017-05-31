Российский ритейлер X5 разместил производство молочной продукции в Несвиже

Крупнейший в России продовольственный ритейлер X5 Retail Group договорился о стратегическом партнерстве с Несвижским заводом детского питания, рассказали « Ведомостям » представители компаний.





Завод с конца 2016 г. производит молочную продукцию под брендом «Сарафаново» только для торговых сетей Х5 («Пятерочка», «Перекресток», «Карусель») в Центральном и Северо-Западном федеральных округах. Торговой маркой стороны, по словам их представителей, владеют совместно. Завод выпускает молоко, кефир, питьевые йогурты, творожки и др. в среднем ценовом сегменте, рассказал руководитель представительства предприятия в России Станислав Никитин. В августе, по его словам, планируется выпустить вместе с X5 второй бренд для питьевых йогуртов и творожков, «он будет чуть дороже».

Партнерство с X5 бессрочное, говорит Никитин. Завод «довольно большой», добавляет он: проектная мощность — 180 000 т готовой продукции в год. На Х5 работает 100% мощностей, говорит директор X5 по стратегическим партнерствам Сергей Трибунский. «Пока загружать мощности сторонними контрактами не планируем», — добавляет Никитин. «Мы для себя решили, что лучшим клиентом будет ритейл, и проектировали завод под производство собственных торговых марок (для торговых сетей), — продолжает он. — Первой, к кому мы обратились, была X5».

По словам Никитина, завод не стал развивать свой бренд, так как российский рынок не растет так же бурно, как в 2000-е гг.: «Единственный сегмент, который может повлиять на распределение долей на рынке, как мы считаем, — это торговые сети». Ведь доля собственных торговых марок (СТМ) в России еще низка по сравнению с более зрелыми европейскими рынками, рассуждает Никитин.

По данным «СПАРК-Интерфакса», 70% Несвижского завода детского питания принадлежит Nomopoli Limited, 30% — у бывшего руководителя белорусского дивизиона «Юнимилка» Александра Караника. Никитин, который раньше работал на «Юнимилке», не стал раскрывать бенефициаров проекта.

До своего задержания владелец «Биокома» Андрей Павловский рассказывал , что его компания строит в Несвиже завод по производству молочных продуктов. Объем инвестиций составлял 60 млн евро. Инвестпроект задумывался как создание экспортно-ориентированного молокоперерабатывающего предприятия установленной мощностью 500 тонн принимаемого молока в сутки. Правительство Беларуси оказывало поддержку проекту.