ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Беларусь снизила экспортные пошлины на нефть

01.06.2017 21:30 — Новости Экономики | Sputnik Беларусь  
Размер текста:
A
A
A

МИНСК, 1 июн — Sputnik. Экспортные пошлины нефть и нефтепродукты снижены в Беларуси с 1 июня, сообщили Sputnik в пресс-службе Совета министров Республики Беларусь.

Беларусь снизила экспортные пошлины на нефть
© Sputnik / Сергей Лескеть
Лукашенко недоволен белорусской "нефтянкой"

"Беларусь с 1 июня снизила экспортные пошлины на нефть и нефтепродукты, вывозимые за пределы таможенной территории Евразийского экономического союза (ЕАЭС). Соответствующее решение содержится в постановлении Совета Министров Республики Беларусь от 30 мая 2017 года № 397", — рассказали в пресс-службе.

Собеседники агентства отметили, что ставка экспортной пошлины на сырую нефть снижена с 84 долларов до 80 долларов за одну тонну. Снижена также пошлина на прямогонный бензин с 46,2 долларов  до 44 за тонну, а также на товарные бензины с 25,2 до 24 за тонну.

"Пошлина на легкие, средние дистилляты составила 24 доллара за одну тонну (была 25,2 долларов). Такая же пошлина установлена в отношении дизельного топлива, бензола, толуола, ксилолов, смазочных и прочих масел", — добавили в Совмине.

В последний раз экспортная пошлина снижалась 1 мая

 
Теги: Минск
 
 
Ссылка на источник 22
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
В предыдущий раз ставки вывозных таможенных пошлин в отношении сырой нефти и отдельных категорий товаров, выработанных из нефти, изменялись 1 мая. Тогда они также...

Комментарии

 
Новости дня
Новости экономики
 
Лукашенко недоволен белорусской "нефтянкой"
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость

Новости Экономики

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

01.06.2017
Белорусская военная газета

Архив (Новости Экономики)

Самое читаемое за неделю
﻿

Партнёры

Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2017 21.by
Яндекс.Метрика