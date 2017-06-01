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Беларусь снизила экспортные пошлины на нефть
01.06.2017 21:30 — Новости Экономики | Sputnik Беларусь
МИНСК, 1 июн — Sputnik. Экспортные пошлины нефть и нефтепродукты снижены в Беларуси с 1 июня, сообщили Sputnik в пресс-службе Совета министров Республики Беларусь.
© Sputnik / Сергей Лескеть
"Беларусь с 1 июня снизила экспортные пошлины на нефть и нефтепродукты, вывозимые за пределы таможенной территории Евразийского экономического союза (ЕАЭС). Соответствующее решение содержится в постановлении Совета Министров Республики Беларусь от 30 мая 2017 года № 397", — рассказали в пресс-службе.
Собеседники агентства отметили, что ставка экспортной пошлины на сырую нефть снижена с 84 долларов до 80 долларов за одну тонну. Снижена также пошлина на прямогонный бензин с 46,2 долларов до 44 за тонну, а также на товарные бензины с 25,2 до 24 за тонну.
"Пошлина на легкие, средние дистилляты составила 24 доллара за одну тонну (была 25,2 долларов). Такая же пошлина установлена в отношении дизельного топлива, бензола, толуола, ксилолов, смазочных и прочих масел", — добавили в Совмине.
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