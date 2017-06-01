МИНСК, 1 июн — Sputnik. Президент Беларуси Александр Лукашенко в четверг провел совещание по стратегии развития нефтепереработки республики и высказал свое недовольство развитием отрасли.

Президент подчеркнул, что вопрос развития нефтепереработки "сродни независимости нашего государства".

Энергетическая независимость

"Мы должны сделать все, чтобы обеспечить энергетическую независимость и безопасность Беларуси. Мы должны выработать план действий по выводу нефтеперерабатывающих предприятий из существующей плохой ситуации", — призвал Лукашенко.

Как напомнил президент, нефтепереработка — стратегическая отрасль страны, доля которой в промышленности составляет более 13%, а в экспорте — около 17%.

"Тем не менее, ее вклад в белорусскую экономику, к сожалению, снижается. Добавленная стоимость нефтепереработки в ВВП в 2016 году составляет всего 0,5%. Вклад двух нефтеперерабатывающих заводов сопоставим, например, с такой компанией, как "Белтелеком", — отметил глава государства.

Нефтепереработка становится убыточной

Президент обратил внимание на то, что в 2016-м появилась негативная тенденция во внешней торговле нефтью и нефтепродуктами, сальдо по итогам 2017 года оценивается как отрицательное.



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"Такая ситуация вызывает серьезные опасения. Нефтепереработка из флагмана экономики превращается в убыточную отрасль", — отметил белорусский лидер.

В совершенствование и модернизацию НПЗ, напомнил Лукашенко, вложены немалые деньги, а должной отдачи до сих пор нет. На запланированную в 2015 году глубину переработки нефти более 90% на сегодняшний день так и не удалось выйти.

Правительство сработало плохо

На снижении эффективности работы также объективно сказалось влияние мировой конъюнктуры, значительное падение цен на нефть. Вместе с тем имеют место и просчеты по определению стратегии развития отрасли, отсутствие четкой программы действий правительства по этому вопросу.

"Некомпетентная подготовка проектов, неграмотное распределение сил и средств привели к увеличению стоимости и сроков строительства (по отдельным проектам аж до пяти лет). Вызывает сомнение, что в декларируемом 2019 году мы окончательно завершим модернизацию нефтеперерабатывающих заводов", — заявил Лукашенко.

Белорусские предприятия оказались не готовы работать в новых условиях мировых цен на нефть, хотя должны были действовать на упреждение, уверен глава государства. "А теперь "Нафтан" еле сводит концы с концами и постоянно выпрашивает помощь у государства", — добавил белорусский лидер.



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Вопросы президента о нефтепереработке

В ходе совещания Лукашенко поставил перед собравшимися ряд вопросов: какова экономическая ситуация на нефтеперерабатывающих предприятиях и что ожидается по итогам года, какой видит правительство стратегию развития всей отрасли в новых рыночных условиях на долгосрочную и среднесрочную перспективы. Спросил президент и о том, сколько времени и средств потребуется для завершения модернизации предприятий и повышения эффективности отрасли, какие запланированы источники финансирования.

"Учтите, на первом месте должна быть экономика нефтепереработки, результативность ее работы", — предупредил Лукашенко.

Как напомнил президент, при согласовании назначения новых директоров "Нафтана" и Мозырского НПЗ им ставились четкие задачи по выработке программ действий в реальной ситуации. "Времени прошло достаточно, чтобы вникнуть в суть дела. Я их предупреждал, что стать в старую колею и катить по накатанной (а я это вижу из ваших предложений на сегодняшний день) не получится", — добавил Лукашенко.

По сообщению пресс-службы президента, на совещании подробно обсуждали реализацию инвестиционных проектов на "Нафтане" и Мозырском НПЗ, завершить модернизацию на которых планируется в 2019 году.