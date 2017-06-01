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Более 20 тонн белорусской морковки "завернули" на границе с РФ
01.06.2017 20:45 — Новости Экономики | Sputnik Беларусь
МИНСК, 1 июня – Sputnik. Управление Россельхознадзора по Тверской и Псковской областям запретило ввоз в Россию более 20 тонн свежей моркови из Беларуси, сообщило ведомство в четверг.
© Sputnik Павел Лисицын
Груз задержали 31 мая во время проведения карантинного фитосанитарного контроля в контрольном пункте в деревне Лобок (Псковская область).
"Причина запрета – предоставление недействительного фитосанитарного сертификата", – говорится в сообщении управления.
По информации ведомства, водителя транспортного средства, на котором перевозились овощи, привлекли к административной ответственности за нарушение порядка ввоза и вывоза подкарантинной продукции на территорию России.
В управлении отметили, что партия моркови была возвращена в Беларусь.
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Овощи запретили ввозить в РФ в связи с тем, что водитель предоставил на груз недействительный фитосанитарный сертификат.
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