ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Более 20 тонн белорусской морковки "завернули" на границе с РФ

01.06.2017 20:45 — Новости Экономики | Sputnik Беларусь  
Размер текста:
A
A
A

МИНСК, 1 июня – Sputnik. Управление Россельхознадзора по Тверской и Псковской областям запретило ввоз в Россию более 20 тонн свежей моркови из Беларуси, сообщило ведомство в четверг.

Более 20 тонн белорусской морковки "завернули" на границе с РФ
© Sputnik Павел Лисицын
Россельхознадзор запретил поставки в РФ мяса с Солигорской птицефабрики

Груз задержали 31 мая во время проведения карантинного фитосанитарного контроля в контрольном пункте в деревне Лобок (Псковская область). 

"Причина запрета – предоставление недействительного фитосанитарного сертификата", – говорится в сообщении управления. 

По информации ведомства, водителя транспортного средства, на котором перевозились овощи, привлекли к административной ответственности  за нарушение порядка ввоза и вывоза подкарантинной продукции на территорию России.

В управлении отметили, что партия моркови была возвращена в Беларусь.

 
Теги: Минск
 
 
Ссылка на источник 20
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Овощи запретили ввозить в РФ в связи с тем, что водитель предоставил на груз недействительный фитосанитарный сертификат.

Комментарии

 
Новости дня
Новости экономики
 
"Большое количество госпредприятий сыграло роковую роль в кризис". В Гомеле обсудили экономику региона
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость

Новости Экономики

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

01.06.2017
Белорусская военная газета

Архив (Новости Экономики)

Самое читаемое за неделю
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2017 21.by
Яндекс.Метрика