МИНСК, 1 июня – Sputnik. Управление Россельхознадзора по Тверской и Псковской областям запретило ввоз в Россию более 20 тонн свежей моркови из Беларуси, сообщило ведомство в четверг.



© Sputnik Павел Лисицын Россельхознадзор запретил поставки в РФ мяса с Солигорской птицефабрики

Груз задержали 31 мая во время проведения карантинного фитосанитарного контроля в контрольном пункте в деревне Лобок (Псковская область).

"Причина запрета – предоставление недействительного фитосанитарного сертификата", – говорится в сообщении управления.

По информации ведомства, водителя транспортного средства, на котором перевозились овощи, привлекли к административной ответственности за нарушение порядка ввоза и вывоза подкарантинной продукции на территорию России.

В управлении отметили, что партия моркови была возвращена в Беларусь.