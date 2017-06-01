Германия отказала в политическом убежище бывшему политзаключенному из Гомеля Юрию Рубцову

Германия отказала в предоставлении политического убежища белорусскому экс-политзаключенному Юрию Рубцову. Как сообщил политик Белорусскому документационному центру , такой ответ он получил 1 июня после более чем годового ожидания принятия решения по данному вопросу.





— Страну должен покинуть в течении 30 дней. Вернусь в Беларусь или нет, пока не решил, я опасаюсь репрессий. Окончательное решение буду принимать после вторника, — коротко прокомментировал сложившуюся ситуацию гомельчанин.

Напомним, 6 октября 2014 года суд Центрального района Минска приговорил Юрия Рубцова к двум с половиной годам ограничения свободы с направлением в исправительное учреждение открытого типа, однако с учетом амнистии реальный срок наказания был сокращен до полутора лет. Рубцова обвинили в оскорблении судьи суда Советского района Кирилла Полулеха, который вел административный процесс по делу активиста после акции «Чернобыльский шлях» 28 апреля 2014 года в Минске.

Отбывая наказание в ИУОТ в деревне Куплин, Рубцов отказывался работать из-за низкой зарплаты. Активист требовал обеспечить его работой со средней зарплатой по стране (600 долларов США в эквиваленте). Это и стало основанием для возбуждения нового уголовного дела. Amnesty International признала Юрия Рубцова узником совести.

Правозащитники связывали преследование Рубцова с тем, что он неоднократно приходил на проводимые в Минске уличные акции оппозиции в майке с призывом к оставке Лукашенко. Когда у него забрали эту майку, он сделал себе татуировку с аналогичной надписью на груди.

В декабре 2015 года Юрий Рубцов вместе с женой уехал из Беларуси .