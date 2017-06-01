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Германия отказала в политическом убежище бывшему политзаключенному из Гомеля Юрию Рубцову

02.06.2017 00:09 — Новости Экономики | Tut.by  
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Германия отказала в предоставлении политического убежища белорусскому экс-политзаключенному Юрию Рубцову. Как сообщил политик Белорусскому документационному центру, такой ответ он получил 1 июня после более чем годового ожидания принятия решения по данному вопросу.


— Страну должен покинуть в течении 30 дней. Вернусь в Беларусь или нет, пока не решил, я опасаюсь репрессий. Окончательное решение буду принимать после вторника, — коротко прокомментировал сложившуюся ситуацию гомельчанин.

Напомним, 6 октября 2014 года суд Центрального района Минска приговорил Юрия Рубцова к двум с половиной годам ограничения свободы с направлением в исправительное учреждение открытого типа, однако с учетом амнистии реальный срок наказания был сокращен до полутора лет. Рубцова обвинили в оскорблении судьи суда Советского района Кирилла Полулеха, который вел административный процесс по делу активиста после акции «Чернобыльский шлях» 28 апреля 2014 года в Минске.

Отбывая наказание в ИУОТ в деревне Куплин, Рубцов отказывался работать из-за низкой зарплаты. Активист требовал обеспечить его работой со средней зарплатой по стране (600 долларов США в эквиваленте). Это и стало основанием для возбуждения нового уголовного дела. Amnesty International признала Юрия Рубцова узником совести.

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Правозащитники связывали преследование Рубцова с тем, что он неоднократно приходил на проводимые в Минске уличные акции оппозиции в майке с призывом к оставке Лукашенко. Когда у него забрали эту майку, он сделал себе татуировку с аналогичной надписью на груди.

В декабре 2015 года Юрий Рубцов вместе с женой уехал из Беларуси.

 
Теги: Минск
 
 
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Юрий Рубцов неоднократно приходил на проводимые в Минске уличные акции оппозиции в майке с надписью "Лукашенко, уходи". Позже он сделал себе татуировку с...

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