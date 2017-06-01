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Россия предложила уничтожать продукты без документов на территории ЕАЭС
02.06.2017 09:15 — Новости Экономики | Tut.by
Руководитель Россельхознадзора отметил, что при сохранении нынешней процедуры, когда продукция без сопроводительных документов возвращается поставщику, эти продукты могут дойти до потребителя.
Россия предложила странам-членам Евразийского экономического союза (ЕАЭС) уничтожать продукты, поступающие без сопроводительных документов, вопрос обсуждался на совещании в Евразийской экономической комиссии (ЕЭК). Об этом газете «
«Мы внесли предложение. Продукцию, поступающую на территорию ЕАЭС без фитосанитарных сопроводительных и ветеринарных сопроводительных документов необходимо уничтожать», — сказал глава ведомства. По нынешней процедуре продукция возвращается поставщику, поэтому нельзя исключать, что эти продукты могут дойти до потребителя. Кроме России в ЕАЭС входят Беларусь, Казахстан, Армения и Кыргызстан.
По мнению Данкверта, определить качество и происхождение таких продуктов проблематично. Между тем, импорт такой продукции стал расти, когда Россельхознадзор стал активнее работать на границах Казахстана и Беларуси. «Все документы, в том числе иностранные, мы идентифицируем достаточно быстро. Тогда стали возить без документов», — рассказал Данкверт, подчеркнув, что «бесконечно вылавливать нелегальную продукцию становится сложно».
В аппарате первого вице-премьера Игоря Шувалова, представителя РФ в совете ЕЭК, и пресс-службе ЕЭК комментариев «Известиям» не предоставили.
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Данкверт отметил, что при сохранении нынешней процедуры, когда продукция без сопроводительных документов возвращается поставщику, эти продукты могут дойти до...
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