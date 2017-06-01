Немецкий бизнес зовут производить электромобили

В Беларуси можно создать совместное предприятие по производству электромобилей с участием германских партнеров.

"Думаю, что для этого есть необходимые условия и определенные наработки", - заявил 1 июня министр иностранных дел Владимир Макей на заседании белорусско-германского неправительственного Совета делового сотрудничества, передает БелТА .

Глава МИД отметил, что Беларусь заинтересована в том, чтобы германские инвесторы пришли в первую очередь в отрасли, в которых они являются лидерами: в автомобилестроение, химическую и нефтехимическую сферы, энергетику, в том числе использование возобновляемых источников энергии, в сферы высоких технологий, биотехнологий, фармацевтики, электроники, транспорта и логистики, производства и переработки сельхозпродукции.

"Мы готовы отвести германскому капиталу особую роль в наших планах по модернизации, структурной перестройке экономики", - отметил он.

При этом министр признал, что «с этим связаны определенные шаги, которые должно осуществить правительство Беларуси», и пообещал в дальнейшем взаимодействии выйти на взаимное понимание по форме, скорости и формату данных шагов. Он также предложил в перспективе создать в Китайско-белорусском индустриальном парке производственный кластер германских предприятий высоких технологий.

Владимир Макей также сказал, что германский бизнес может сыграть ведущую роль в налаживании сотрудничества между Евразийским экономическом союзом и Евросоюзом. По его словам, нынешние взаимные санкции между Россией и ЕС никому не приносят пользу и надо думать, «как решить эти проблемы в самом ближайшем будущем».

Напомним, что в Минске 12 мая по маршруту №59, который следует с ДС Серова до улицы Долгобродской, начали движение первые электробусы. На балансе троллейбусного парка №2 в данное время находятся шесть электробусов.