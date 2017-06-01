Недвижимость, акции Apple и МАЗа, страхование или гособлигации — во что и сколько нужно вложить, чтобы жить на пенсии припеваючи

Суть программы состоит в том, что клиент заключает договор со страховой компанией и в зависимости от финансовых возможностей ежемесячно отчисляет взносы в белорусских рублях или иностранной валюте, которые аккумулируются на его личном лицевом счете.

С накопленной суммы плательщик получает фиксированный инвестиционный доход, который в белорусских рублях составляет 12%, а в валюте — 4%. Оплата взносов может осуществляться ежемесячно, ежеквартально, ежегодно или единовременно. Есть возможность в любой момент либо увеличить, либо уменьшить размер взноса.

Страховой случай (выплата денежных средств) наступает при достижении клиентом пенсионного возраста и окончания срока страхования. Дополнительная пенсия по желанию клиента выплачивается единовременно или в рассрочку в течение 3, 5, 10, 15 лет либо пожизненно.

Приведем пример. Договор со страховой компанией заключает 35-летний мужчина, который ежемесячно вносит по $35 и после выхода на пенсию желает получать выплаты в течение 5 лет. За 28 лет сумма его взносов собственными деньгами составит $11760. Каждый месяц (с 63 до 68 лет) он будет получать дополнительную пенсию в размере $360. Общая сумма выплат компании составит $21 658.

Программа страхования имеет еще одно важное преимущество. Заключая договор, клиент получает дополнительную экономию в виде налоговой льготы: взносы до 2874 рублей в год не облагаются подоходным налогом. То есть фактически клиент может экономить в год до 373,62 рубля, если предоставит в бухгалтерию по месту основной работы копию договора страхования и квитанцию об оплате страховых взносов. В нашем случае благодаря этой льготе 35-летний мужчина сэкономит около $1525.



