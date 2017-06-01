Глава посольства США: Это не наша задача привести инвесторов в Беларусь, нужны изменения в стране

Беларуси нужно улучшить свой имидж за рубежом, чтобы иностранные инвесторы не удивлялись увиденному, когда прилетают в первый раз в страну. Об этом заявил поверенный в делах США в Беларуси Роберт Райли, выступая на конференции об экономической безопасности в рамках инициативы «Минский диалог».



Фото: Евгений Ерчак, TUT.BY

Поверенный рассказал, что недавно встречался с главой минского аэропорта.

— Я сказал ему, что для тех иностранцев, кто никогда не бывал в Беларуси, аэропорт — первое впечатление о стране. И это хорошее впечатление, новый, приятный аэропорт, хорошие аэропорты, очень удобны. Многие люди удивлены.

Они становятся еще более удивленными, продолжил Райли, когда попадают в Минск.

— И это хорошо. Все любят приятные сюрпризы, я люблю приятные сюрпризы. Но почему люди удивлены? Потому что, они приехали сюда с определенным образом [Беларуси]. И он не очень позитивный. Хорошо быть открытыми для бизнеса, но, как и ресторану нужно делать что-то еще, чтобы привлечь клиентов, страны должны работать, чтобы привлечь инвесторов. Это не задача американских, немецких или европейских властей — привести инвесторов в Беларусь. Это так не работает.

По словам американского дипломата, в Беларуси нужны изменения, потому что долгосрочные инвесторы ожидают от любой страны хорошо работающих институтов, верховенство права, независимых судов.

— Это то, что защищает их инвестиции. Я обсуждаю эту тему в Беларуси со всеми, кем могу: с министрами экономики, иностранных дел, финансов, министром внутренних дел. Все это понимают. Вопрос, что делать, может вызвать споры, но все понимают, что нужны изменения. Целью этой работы должно быть то, чтобы люди, прилетающие в минский аэропорт в первый раз, видели как раз то, чего ожидали.

Райли убежден, что это укрепит как экономическую безопасность, так и независимость Беларуси.