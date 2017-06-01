Главный советник председателя правления Нацбанка Александр Заборовский на международной конференции «Экономическая безопасность в глобализированном мире» в рамках «Минского диалога» выделил три тенденции, «сделавших оценку экономических рисков во сто крат сложнее, чем это было пять-десять лет назад», что затрудняет и прогнозирование, и средне- и долгосрочное планирование, увеличивая риски для экономик.



Фото: Вадим Замировский, TUT.BY

Три кита нестабильности

В первую очередь он обратил внимание на серьезный рост значимости политических рисков для глобальной экономики. «Брексит — классический пример. Или, к примеру, США принимает решение выйти из Парижского соглашения по климату — значит, многим компаниям, которые делали ставку на зеленые технологии, которые после подписания страной этого соглашения развернули реализацию своих бизнес-планов, придется пересмотреть бизнес-модели», — отметил Заборовский. Причем еще пять-семь лет назад политические риски были характерны для развивающих стран, сейчас они не менее важны и для развитых экономик и исходят зачастую именно из развитых экономик.

Вторая тенденция, усложнившая жизнь прогнозистам, милитаризация финансов (weaponization of finance, термин впервые использовали Ян Бреммер и Клиф Купчан). «Доступ на рынки капитала, платежи в долларах, стали инструментом политического воздействия. Финансовые и экономические санкции, отключение от SWIFT, клиринговых и платежных систем, это те инструменты, которые стали чуть ли не нормой. Сегодня санкции и контрсанкции и на Западе, и на Востоке. И это серьезно поменяло ландшафт наших прогнозов и усиливает глобальную неопределенность», — отметил советник.

Третье, один из главных экономических «пазлов», — глобальная ловушка производительности. После мирового финансового кризиса производительность труда резко замедлилась, хотя если бы она росла докризисными темпами, то мировая экономика прибавила бы в развитии по сравнению с текущим уровнем величину, равную экономике Японии, аргументировал эксперт. «Очень вялый рост глобального ВВП — весьма кислая картина для политиков и экономистов. И мнения разделились — кто-то считает, что это временно, это адаптация к четвертой индустриальной экономике. Но значительная часть экономистов говорит, что это новая нормальность для мировой экономики: низкий рост ВВП, низкая инфляция, высокая безработица и высокий долг. Для полиси мейкеров такая картина очень неприятная — все хотят быстрого роста, восстановления экономик, устойчивого роста жизненных стандартов», — сказал Заборовский.

«Все эти тенденции делают сложными перспективы нашего региона. Регион СНГ, по всем прогнозам на ближайшие пять лет, растет очень медленно, 1,7−2,4%. То есть медленнее среднемировых темпов. И это консервация отставания, снижение доли наших стран в глобальном ВВП. Это серьезный вызов и политически очень сложно приемлемо», — констатировал эксперт.

Заборовский также обратил внимание на глубокую переоценку потенциального ВВП для всего региона СНГ. До 2010 года потенциальный ВВП для СНГ был около 6,5%, сейчас, по оценке МВФ, он менее 2%. «Для экономистов это значит, что пространство для фискальной, монетарной политики очень ограничено: монетарными методами мы можем только фактический ВВП подтянуть к потенциальному. Но как только мы выходим за потенциальный ВВП, начинается перегрев экономики, проблемы с инфляцией, серьезные дисбалансы в экономической системе. То есть фактически при низких темпах потенциального ВВП мы остаемся без многих инструментов, которые позволили бы на ближайшем горизонте стимулировать экономический рост, используя конвенциональные инструменты».

Главный советник также обратил внимание на еще одну негативную тенденцию — чистый отток иностранного капитала с развивающихся рынков. За пять лет, с 2010 по 2015-й год, около 5% ВВП развивающихся рынков, составило снижение чистого притока капитала. В итоге в 2015-м мы уже имели чистый отток капитала. Сегодня эта тенденция подтверждается — капитал утекает с развивающихся рынков и аппетиты к этим рынкам как минимум не растут. Беларуси, делающей ставку на инвестиции, следует это учитывать, подчеркнул спикер.

«Идеальный штром» и небезоблачный горизонт

Экстраполируя тенденции развития региона на Беларусь, Заборовский отметил, что в 2014—2015 году страна попала в «идеальный шторм». «Очень много серьезных факторов, внешних и внутренних, сошлось в одной точке. И завершение суперцикла на энергетическом рынке, и конфликт между нашими основными партнерами Россией и Украиной, санкции и контрсанкции ЕС и России, сложности евразийской интеграции, низкие бюджетные и валютные буферы. Но из этого идеального шторма мы вышли с идеальной макроэкономикой. По всем макропараметрам это видно — есть и устойчивое снижение инфляции, заметное сокращение дефицита платежного баланса, рост золотовалютных резервов, остановилось падение ВВП», — подчеркнул спикер.

Однако поводов для излишнего оптимизма нет. Выводов эксперт делает несколько. Во-первых, для нашей экономической политики очень важна сбалансированность оценок. «Не следует питать больших надежд на благоприятную внешнюю конъюнктуру, особенно надо быть осторожным с оптимизмом относительно благоприятного изменения условий торговли, чистого притока капитала, от того, что внешние факторы нам очень серьезно помогут в восстановлении роста», — предупредил Александр Заборовский.

Глобальная неопределенность высока, а рост — хрупок. Поэтому политика текущего года, когда, делая бюджетные проектировки, исходили из очень консервативных оценок (35 долларов за баррель нефти), закладывая очень небольшое улучшение условий торговли, себя оправдала, уверен спикер. Она внесла большой вклад в поддержку макроэкономической стабильности, позволила восстановить определенные буферы в бюджете и в денежно-кредитной системе, усилить нашу сопротивляемость шокам, уйти от цикличности.

Второй фактор — предсказуемость. «Чем меньше неопределенности в экономической политике, тем лучше. И в этом смысле три золотых правила — связь зарплаты и производительности труда, недопущение роста долговой нагрузки на экономику, устойчивое превышение доходности депозитов в национальной валюте над депозитами в иностранной — их надо соблюдать», — подчеркнул представитель Нацбанка.

Третьим фактором Заборовский назвал проактивность экономической политики. «Не просто адаптироваться к новой нормальности, а делать упор на институциональные и структурные факторы. Это важный вызов. Важно, чтобы мы не застряли в ловушке среднего дохода. Но как не застрять — это тема отдельной большой конференции», — резюмировал он.

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