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На торгах 2 июня рубль сдал к доллару и евро

02.06.2017 15:05 — Новости Экономики | Tut.by  
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На Белорусской валютно-фондовой бирже 2 июня состоялись очередные торги.

Доллар вырос на BYN 0,003, до 1,8665 рубля.

Евро подорожал на BYN 0,0014, до 2,0938 рубля.

Российский рубль снизился на BYN 0,004, до 3,292 рубля за 100 российских рублей.

В курсообразовании Нацбанк использует механизм сглаживания дневных колебаний курса рубля к корзине валют, в которой удельный вес российского рубля составляет 50%, доллара США — 30%, евро — 20%.

 
Теги: Курсы валют
 
 
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Доллар вырос на BYN 0,003, до 1,8665 рубля.

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