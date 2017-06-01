Поле для маневра Беларуси сжимается, Западу нужно быть осторожным — одновременно держать двери для Минска открытыми и не стать аргументом в игре Беларуси и России. Таким стал основной вывод изданной в Латвии книги «Белорусская внешняя политика 360о», по словам ее редактора, политолога Андиса Кудорса. Издание презентовали в Риге 31 мая.



Фото Центра исследований восточно-европейской политики

Подготовкой издания занимался Центр исследований восточно-европейской политики (ЦИВЕП), который Кудорс и возглавляет. Соавторами стали 12 экспертов из Украины, России, Литвы, Латвии, Польши и Беларуси. Книга издана тиражом 600 копий. Она не будет продаваться, ее будут распространять в вузах и библиотеках Латвии, отправят в Минобороны и МИД Латвии.

— Книга построена по географическому принципу, мы смотрим на отношения Беларуси со всеми соседними странами. Поэтому в названии есть «360о», 360 градусов, а соавторами стали эксперты из всех стран-соседок Беларуси, — рассказал TUT.BY Кудорс.

На вопрос, откуда взялась идея написать в Латвии книгу про Беларусь, он ответил:

— После аннексии Крыма мы заметили, что появилась новая динамика, как во внешней, так и во внутренней политике Беларуси. Мы видим попытки Александра Лукашенко наладить отношения с Западом, что-то — это просто торг, что-то — больше, чем торг. Мы слышим высказывания, что Беларусь — это не русский мир и нужно уважать ее суверенитет. Мы захотели изучить, насколько это серьезно.

По словам Кудорса, в ЦИВЕП поняли, что в Латвии не хватает аналитики о Беларуси, несмотря на то, что это соседняя страна.

— Приближаются военные учения «Запад-2017», это будет что-то более масштабное, чем «Запад-2009» и «Запад-2013». В прежних сценариях учений были удары по Варшаве, высадка десанта в Балтии, бои в Калининградской области… Я думаю, давление на Лукашенко из России в плане военного сотрудничества растет из-за того, что наши партнеры по НАТО присылают своих военных сюда в балтийские страны. Напряженность, электрификация воздуха растет.



Выступление латвийских и белорусских соавторов книги. Фото Центра исследований восточно-европейской политики

На презентации выступила одна из соавторов книги, аналитик Центра стратегических исследований и безопасности Нора Ванага. Ее раздел был посвящен вопросам обороны. Ванага отметила, что Беларусь исторически была «буферной зоной» для России.

— Если с Запада шло вторжение в Россию, всегда через белорусскую территорию. Поэтому Беларусь нужно было держать в хорошей форме, чтобы хотя бы задержать это нападение. Кроме того, Беларусь была очень хорошим плацдармом для начала собственного наступления. Поэтому после развала СССР в Беларуси осталась очень развитая наступательно-оборонительная инфраструктура.

Для Лукашенко, отметила эксперт, в 90-е годы этот аргумент — о необходимости поддержания хорошего военного буфера между Россией и Западом — был удобным для торга с Россией по вопросам обороны.

— Но постепенно оборонный сектор Беларуси, по сути, стал частью российского. Например, в вопросах противовоздушной обороны. Второй проблемой стало недофинансирование армии, устаревание военного оборудования. И наконец, третья проблема — состояние военно-промышленного комплекса и его рынков сбыта. Россия, особенно после украинского кризиса, старается быть все более самодостаточной в вопросах военной промышленности. Это отражается на белорусских производителях.



Презентация книги. Фото Центра исследований восточно-европейской политики

Нора Ванага прокомментировала и грядущие учения «Запад-2017», которые вызывают беспокойство у балтийских стран.

— Взгляд в Беларуси такой: с военной точки зрения эти учения, учитывая их размах, дают белорусской армии редкую возможность потренироваться. Политически это идеальная возможность для Александра Лукашенко снова побыть медиатором между конфликтующими Западом и Россией, пригласить наблюдателей, говорить о необходимости прозрачности.

Эксперт не видит в учениях какого-то кризисного потенциала, потому что «все их ждут и готовятся к ним».

В комментарии TUT.BY Андис Кудорс так описал главный вывод книги:

— Возможность для маневра у белорусской власти ограничены. Для западных стран важно быть осторожными. Когда Лукашенко ведет торг по ценам на энергоресурсы с Москвой, он смотрит в сторону Европы. Мы с одной стороны держать двери открытыми, с другой стороны нам не надо быть наивными, чтобы не стать аргументом в игре Минска и Москвы. Я думаю, что сейчас это не только торг, и Лукашенко немного нервничает из-за ситуации с аннексией Крыма.

Интерес Латвии как соседней страны — в большей открытости и демократичности Беларуси, считает эксперт.

— Но мы не будем спешить и активизировать давление со стороны Евросоюза. Наше отношение должно быть более прагматичным и мягким. Демократизация Беларуси — это стратегическое будущее, а не тактическая цель.