Гомельского блогера Максима Филиповича будут судить за незаконное изготовление продукции СМИ (статья 22.9 Кодекса об административных правонарушениях). Соответствующий протокол, как сообщил Филипович, в отношении него составлен 2 июня во втором отделении милиции Советского РОВД Гомеля, куда блогера вызвали СМС-сообщением. В вину Филиповичу вменили 17 роликов, в том числе стримов, которые он разместил на своем канале «Гарантий Нет» на Youtube.



Фото: Иван Яриванович, TUT.BY

Основанием для составления протокола послужил рапорт, поступивший в Советский РОВД из милиции общественной безопасности УВД Гомельского облисполкома. В документе говорится, что на Youtube имеется канал «Гарантий Нет», зарегистрированный Филиповичем. На канал подписаны 24,3 тысячи человек, «общее количество просмотров контента составляет более 5,3 миллиона единиц».

«В контент входят ролики о судах над активистами, „независимыми“ журналистами-фрилансерами Гомельского региона, также имеются материалы о проведении владельцем канала работы по противодействию декрету № 3 президента. Кроме этого, Филипович регулярно проводит прямые видеоконференции (стримы) со своими подписчиками, где делится своим мнением о происходящем в Беларуси», — говорится в рапорте. Милиционеры пришли к выводу, что «с учетом роста популярности своего канала Филипович фактически подменяет собой государственные СМИ, в том числе по формированию общественного мнения среди граждан Беларуси».

«Получается что? Сейчас любой канал на Youtube подпадает под преследование? Я вообще в шоке. Если у вас есть каналы — то все, статья? Берем любые ролики оттуда и составляем протоколы? Вышел вечером на лавочку, побеседовал с соседями — пришили интервьюирование? Прямые эфиры — это когда я сидел на балконе и общался со своими подписчиками, а это, оказалось, изготовление продукции СМИ? Народ, железный занавес опускается», — прокомментировал блогер.

Он напомнил, что недавно на своем канале критиковал БТ за сюжет, порочащий его жену, Юлию Филипович, и не исключает, что таким образом — административным преследованием — власти отомстили ему.

Этой весной Филипович отсидел в ИВС в общей сложности 30 суток, 23 из которых — за участие в «Маршах нетунеядцев» — в Гомеле, Бресте и Молодечно. Впервые Филипович был задержан 13 марта . Суд был заочным, он принял решение наказать блогера 13 сутками административного ареста. Впоследствии Филиповича судили еще дважды, когда он уже находился в изоляторе. В итоге на свободу он вышел только 5 апреля. 21 апреля Филиповича опять судили и наказали арестом на семь суток — за якобы участие в «Марше нетунеядцев» в Пинске, хотя гомельчанин там был как блогер, снимал видео, как и на остальных акциях в разных городах.