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Данкверт обвинил белорусскую прокуратуру в предвзятости
02.06.2017 18:07 — Новости Экономики | БДГ
Глава Россельхознадзора полагает, что начатое против него в Беларуси расследование - полностью предвзятое, за его ходом Данкверт не следит.
Глава Россельхознадзора Сергей Данкверт считает, что говорить о непредвзятости белорусского следствия не приходится, сообщает
«Пока у нас в Евразийской комиссии нет общего следственного комитета, говорить о непредвзятости белорусского следствия, когда дал команду президент, невозможно» - заявил Данкверт журналистам в кулуарах Петербургского международного экономического форума.
При этом он отметил, что сам не следит за ходом расследования возбужденного в отношении него в Беларуси дела. Вместе с тем он осведомлен о том, что белорусская сторона заявила о необходимости еще в течение месяца расследовать это дело.
Напомним, что Александр Лукашенко поручил изучить возможность
Однако, согласно ответу из Генпрокуратуры РФ, в запрете поставок белорусской продукции в РФ
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Глава Россельхознадзора полагает, что начатое против него в Беларуси расследование - полностью предвзятое.
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