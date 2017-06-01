Данкверт обвинил белорусскую прокуратуру в предвзятости

Глава Россельхознадзора полагает, что начатое против него в Беларуси расследование - полностью предвзятое, за его ходом Данкверт не следит.

Глава Россельхознадзора Сергей Данкверт считает, что говорить о непредвзятости белорусского следствия не приходится, сообщает interfax.by .

«Пока у нас в Евразийской комиссии нет общего следственного комитета, говорить о непредвзятости белорусского следствия, когда дал команду президент, невозможно» - заявил Данкверт журналистам в кулуарах Петербургского международного экономического форума.

При этом он отметил, что сам не следит за ходом расследования возбужденного в отношении него в Беларуси дела. Вместе с тем он осведомлен о том, что белорусская сторона заявила о необходимости еще в течение месяца расследовать это дело.

Напомним, что Александр Лукашенко поручил изучить возможность возбудить уголовное дело в отношении главы Россельхознадзора Сергея Данкверта за нанесение ущерба Беларуси. МВД Беларуси вместе с КГК и Минсельхозпродом активно собирают материалы на действия Россельхознадзора. Сергей Данкверт уже заочно ответил на вопросы белорусской прокуратуры, а позднее отказался от работы с Беларусью .