ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Данкверт обвинил белорусскую прокуратуру в предвзятости

02.06.2017 18:07 — Новости Экономики | БДГ  
Размер текста:
A
A
A

Глава Россельхознадзора полагает, что начатое против него в Беларуси расследование - полностью предвзятое, за его ходом Данкверт не следит.

Глава Россельхознадзора Сергей Данкверт считает, что говорить о непредвзятости белорусского следствия не приходится, сообщает interfax.by.

«Пока у нас в Евразийской комиссии нет общего следственного комитета, говорить о непредвзятости белорусского следствия, когда дал команду президент, невозможно» - заявил Данкверт журналистам в кулуарах Петербургского международного экономического форума.

При этом он отметил, что сам не следит за ходом расследования возбужденного в отношении него в Беларуси дела. Вместе с тем он осведомлен о том, что белорусская сторона заявила о необходимости еще в течение месяца расследовать это дело.

Напомним, что Александр Лукашенко поручил изучить возможность возбудить уголовное дело в отношении главы Россельхознадзора Сергея Данкверта за нанесение ущерба Беларуси. МВД Беларуси вместе с КГК и Минсельхозпродом активно собирают материалы на действия Россельхознадзора. Сергей Данкверт уже заочно ответил на вопросы белорусской прокуратуры, а позднее отказался от работы с Беларусью .

Однако, согласно ответу из Генпрокуратуры РФ, в запрете поставок белорусской продукции в РФ нет личной коммерческой заинтересованности Данкверта, который вместе с членами своей семьи является крупным производителем сельхозпродукции. 31 мая министр внутренних дел Беларуси Игорь Шуневич сообщил, что доследственная проверка продолжается.

 
 
Ссылка на источник 0
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Глава Россельхознадзора полагает, что начатое против него в Беларуси расследование - полностью предвзятое.

Комментарии

 
Новости дня
Новости экономики
 
"Мы не хотим быть аргументом в игре Минска и Москвы". В Латвии издали книгу о Беларуси
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость

Новости Экономики

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

01.06.2017
Белорусская военная газета

Архив (Новости Экономики)

Самое читаемое за неделю
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2017 21.by
Яндекс.Метрика