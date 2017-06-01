ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Милиция больше не нужна. В Могилеве изменили правила проведения массовых мероприятий

02.06.2017 18:45 — Новости Экономики | Tut.by  
Размер текста:
A
A
A

В Могилеве изменили правила проведения массовых мероприятий. Теперь для этого необходимо заключать договоры лишь с коммунальниками и медиками — договариваться с милицией об охране территории мероприятия не обязательно, сообщает mspring.online.


Фото: Денис Васильков, TUT.BY

Могилевские правозащитники Борис Бухель и Алексей Колчин на протяжении последнего года активно просили городские власти изменить местное законодательство в сфере массовых мероприятий. Они предлагали отменить обязательные для одиночных пикетов и массовых акций договоры об охране общественного порядка, о дежурстве скорой помощи и уборке после проведенного массового мероприятия.

Летом прошлого года они обратились с предложениями в горисполком, но получили отказ за подписью идеолога Аллы Галушко. После этого решили обжаловать ответ через облисполком. Заместитель председателя облисполкома Андрей Кунцевич в марте рассмотрел просьбу правозащитников и рекомендовал горисполкому внести некоторые изменения в решение «О массовых мероприятиях в городе Могилеве», которое было принято в 2007 году.

6 мая председатель горисполкома Владимир Цумарев подписал документ о внесении изменений в нормативный акт. В новой редакции решения указано, что гражданам больше не обязательно заключать договор с РОВД для обеспечения охраны на мероприятии. Договоры с коммунальными службами и учреждением здравоохранения остаются обязательными.


Фото: mspring.org

Правозащитник Борис Бухель считает, что этим местные власти «банально привели городской документ в соответствие с постановлением Совета министров за 2012 год». С политической точки зрения, по его мнению, это можно рассматривать как шаг в сторону либерализации.

Правозащитники считают, что обязательное заключение договоров со скорой и коммунальниками при одиночном пикете также не нужно. И считают логичным оговорить, при каком количестве людей такие договоры уже нужны.

— Тем более у нас есть пример предвыборных пикетов по всему городу, возле которых не дежурят врачи и работники ЖКХ и все в порядке, хотя, по факту, это все те же самые массовые мероприятия, — говорит Бухель.

 
Теги: Могилев
 
 
Ссылка на источник 0
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Заключать договор с РОВД для охраны на мероприятиях больше не нужно. Договоры с коммунальниками и скорой остаются обязательными.

Комментарии

 
Новости дня
Новости экономики
 
"Подменяет собой госСМИ". Блогера из Гомеля будут судить за видеокритику декрета о тунеядстве
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость

Новости Экономики

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

01.06.2017
Белорусская военная газета

Архив (Новости Экономики)

Самое читаемое за неделю
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2017 21.by
Яндекс.Метрика