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"МакДональдс" проиграл. В Могилеве построят "Бургер Кинг"
02.06.2017 23:15 — Новости Экономики | Tut.by
Ресторан быстрого питания «Бургер Кинг» построят в Могилеве. Об этом на состоявшейся пресс-конференции сообщил председатель комитета экономики Могилевского облисполкома Руслан Страхар.
По ранее озвученной информации, в ноябре 2016 года на региональном экономическом форуме «Мельница успеха» был подписан протокол о намерениях по созданию в Могилеве ресторана «Бургер Кинг» на пересечении Пушкинского проспекта и улицы Островского. Однако сразу же к этой же площадке проявили интерес представители еще одной известной во всем мире компании — «МакДональдс», с которой облисполкомом также был подписан протокол о намерениях, но раньше.
«Наличие двух претендентов заставило
По его словам, «проигравшей» в конкурсе компании, то есть «МакДональдсу», для рассмотрения предложено порядка 5 площадок в городе. После их изучения и проработки бизнес-плана будет оглашено окончательное решение о намерениях по созданию ресторана.
Корпорация «Бургер Кинг» (Burger King) основана в 1954 году. В настоящее время сеть объединяет порядка 14 000 ресторанов, обслуживающих более чем 11 миллионов гостей ежедневно в 100 странах по всему миру. Рестораны «Бургер Кинг» управляются независимыми франчайзи, многие из которых являются семейными предприятиями, работающими в течение нескольких десятилетий. Сеть ресторанов на территории Беларуси развивается с 2015 года. Держателем франшизы является ООО «Бургер БК». Первый ресторан был открыт 9 июля 2015 года в Минске. К настоящему моменту сеть «Бургер Кинг» в Беларуси насчитывает 9 объектов.
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"МакДональдсу" для рассмотрения предложено порядка 5 площадок в городе.
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