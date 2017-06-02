Ресторан быстрого питания «Бургер Кинг» построят в Могилеве. Об этом на состоявшейся пресс-конференции сообщил председатель комитета экономики Могилевского облисполкома Руслан Страхар.

По ранее озвученной информации, в ноябре 2016 года на региональном экономическом форуме «Мельница успеха» был подписан протокол о намерениях по созданию в Могилеве ресторана «Бургер Кинг» на пересечении Пушкинского проспекта и улицы Островского. Однако сразу же к этой же площадке проявили интерес представители еще одной известной во всем мире компании — «МакДональдс», с которой облисполкомом также был подписан протокол о намерениях, но раньше.

«Наличие двух претендентов заставило провести открытый конкурс , победителем которого стал региональный представитель компании „Бургер Кинг“. На последнем заседании Могилевского облисполкома принято решение о заключении инвестиционного договора по строительству объекта, который уже зарегистрирован в Минэкономики. Согласно условиям документа, в Могилеве ресторан появится в течение 12 месяцев», — рассказал председатель комитета экономики Могилевского облисполкома.

По его словам, «проигравшей» в конкурсе компании, то есть «МакДональдсу», для рассмотрения предложено порядка 5 площадок в городе. После их изучения и проработки бизнес-плана будет оглашено окончательное решение о намерениях по созданию ресторана.

Корпорация «Бургер Кинг» (Burger King) основана в 1954 году. В настоящее время сеть объединяет порядка 14 000 ресторанов, обслуживающих более чем 11 миллионов гостей ежедневно в 100 странах по всему миру. Рестораны «Бургер Кинг» управляются независимыми франчайзи, многие из которых являются семейными предприятиями, работающими в течение нескольких десятилетий. Сеть ресторанов на территории Беларуси развивается с 2015 года. Держателем франшизы является ООО «Бургер БК». Первый ресторан был открыт 9 июля 2015 года в Минске. К настоящему моменту сеть «Бургер Кинг» в Беларуси насчитывает 9 объектов.