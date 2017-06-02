ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

"МакДональдс" проиграл. В Могилеве построят "Бургер Кинг"

02.06.2017 23:15 — Новости Экономики | Tut.by  
Размер текста:
A
A
A

Ресторан быстрого питания «Бургер Кинг» построят в Могилеве. Об этом на состоявшейся пресс-конференции сообщил председатель комитета экономики Могилевского облисполкома Руслан Страхар.

По ранее озвученной информации, в ноябре 2016 года на региональном экономическом форуме «Мельница успеха» был подписан протокол о намерениях по созданию в Могилеве ресторана «Бургер Кинг» на пересечении Пушкинского проспекта и улицы Островского. Однако сразу же к этой же площадке проявили интерес представители еще одной известной во всем мире компании — «МакДональдс», с которой облисполкомом также был подписан протокол о намерениях, но раньше.

«Наличие двух претендентов заставило провести открытый конкурс, победителем которого стал региональный представитель компании „Бургер Кинг“. На последнем заседании Могилевского облисполкома принято решение о заключении инвестиционного договора по строительству объекта, который уже зарегистрирован в Минэкономики. Согласно условиям документа, в Могилеве ресторан появится в течение 12 месяцев», — рассказал председатель комитета экономики Могилевского облисполкома.

По его словам, «проигравшей» в конкурсе компании, то есть «МакДональдсу», для рассмотрения предложено порядка 5 площадок в городе. После их изучения и проработки бизнес-плана будет оглашено окончательное решение о намерениях по созданию ресторана.

Корпорация «Бургер Кинг» (Burger King) основана в 1954 году. В настоящее время сеть объединяет порядка 14 000 ресторанов, обслуживающих более чем 11 миллионов гостей ежедневно в 100 странах по всему миру. Рестораны «Бургер Кинг» управляются независимыми франчайзи, многие из которых являются семейными предприятиями, работающими в течение нескольких десятилетий. Сеть ресторанов на территории Беларуси развивается с 2015 года. Держателем франшизы является ООО «Бургер БК». Первый ресторан был открыт 9 июля 2015 года в Минске. К настоящему моменту сеть «Бургер Кинг» в Беларуси насчитывает 9 объектов.

 
Теги: Минск, Могилев
 
 
Ссылка на источник 54
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
"МакДональдсу" для рассмотрения предложено порядка 5 площадок в городе.

Комментарии

 
Новости дня
Новости экономики
 
Милиция больше не нужна. В Могилеве изменили правила проведения массовых мероприятий
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость

Новости Экономики

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

Архив (Новости Экономики)

Самое читаемое за неделю
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2017 21.by
Яндекс.Метрика