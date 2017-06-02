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Из СИЗО освободили "водителя Статкевича" Сергея Кунцевича

03.06.2017 09:56 — Новости Экономики | Tut.by  
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Из СИЗО на Володарского освободили Сергея Кунцевича, так называемого водителя Николая Статкевича. Об этом у себя в Facebook написала жена политика Марина Адамович.


Скриншот видео

Кунцевича задержали 24 марта накануне массовой акции протеста на День Воли. Тогда под оперативное наблюдение попал предположительно его автомобиль, припаркованный возле Академии наук.

В красном BMW силовики нашли звукоусиливающую аппаратуру, провода, коробки с бутылками, заполненными жидкостью с запахом горючей смеси и фитилями из ветоши.

В телевизионных новостях рассказали, что на этом автомобиле Сергей Кунцевич якобы должен был подвезти Николая Статкевича, а найденное в машине предполагалось использовать для провокаций во время акции протеста.

Сегодня в СИЗО остаются 16 обвиняемых в подготовке массовых беспорядках по делу «Белого легиона». Им продлили срок следсвия на 2−4 месяца.

 
 
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Кунцевича задержали 24 марта накануне массовой акции протеста на День Воли. Тогда под оперативное наблюдение попал якобы его автомобиль, припаркованный возле...

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