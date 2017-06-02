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Из СИЗО освободили "водителя Статкевича" Сергея Кунцевича
03.06.2017 09:56 — Новости Экономики | Tut.by
Из СИЗО на Володарского освободили Сергея Кунцевича, так называемого водителя Николая Статкевича. Об этом у себя в Facebook написала жена политика Марина Адамович.
Кунцевича задержали 24 марта накануне массовой акции протеста на День Воли. Тогда под оперативное наблюдение попал предположительно его автомобиль, припаркованный возле Академии наук.
В красном BMW силовики нашли звукоусиливающую аппаратуру, провода, коробки с бутылками, заполненными жидкостью с запахом горючей смеси и фитилями из ветоши.
В телевизионных новостях
Сегодня в СИЗО остаются 16 обвиняемых в подготовке массовых беспорядках по делу «Белого легиона». Им
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Кунцевича задержали 24 марта накануне массовой акции протеста на День Воли. Тогда под оперативное наблюдение попал якобы его автомобиль, припаркованный возле...
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