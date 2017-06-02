Плюс 30-40% к товарообороту. Страны ЕАЭС договариваются с Индией о зоне свободной торговли

Страны Евразийского экономического союза, в которых входит и Беларусь, договориваются о зоне свободной торговли с Индией. Официальное заявление стороны сделали сегодня на площадке Петербургского международного экономического форума.

По экспертным оценкам, при переходе на режим свободной торговли товарооборот между партнерами может вырасти на 30−40%.

Устранение тарифов после вступления соглашения в силу будет способствовать увеличению экспорта сельскохозяйственной продукции из стран ЕАЭС в Индию. Это касается зерновых культур, растительных масел, овощей, напитков, включая минеральную воду.

Речь идет также об экспортных поставках таких товаров промышленной группы: удобрений, машин и оборудования, транспортных средств, некоторых видов турбореактивных двигателей, соли, изделий из стали, древесины, химикатов, резины и пластмассы.​

«Сегодня начинается новый этап взаимоотношений между ЕАЭС и Индией. Он откроет дополнительные возможности для расширения торговли и взаимного привлечения инвестиций, в которых нуждаются экономики наших стран, — отметила министр по торговле Евразийской экономической комиссии Вероника Никишина. — Мы сможем создать необходимые условия для повышения конкурентоспособности нашей продукции на рынках, усилить кооперацию, создать стимулы для налаживания бизнес-диалога во всех сферах экономики».

Перед тем, как подписать итоговое соглашение, стороны должны договориться о таможенных процедурах, снижении тарифов во взаимной торговле и снятии других барьеров.