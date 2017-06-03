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Президент направил соболезнования народу Великобритании

04.06.2017 19:32 — Новости Экономики | Tut.by  
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Александр Лукашенко в связи с терактом в центре Лондона от имени белорусского народа и себя лично направил искренние соболезнования родным и близким погибших, пожелания скорейшего выздоровления пострадавшим, а также слова поддержки премьер-министру Соединенного Королевства Великобритании и Северной Ирландии Терезе Мэй и всему народу этой страны.


Глава государства отметил, что известие о теракте было воспринято Беларусью с глубокой болью и скорбью, сообщила пресс-служба президента. «В последнее время Великобритания пережила ряд атак со стороны экстремистов. Убежден, что нет и не будет оправдания действиям, в результате которых гибнут мирные граждане», — подчеркнул Александр Лукашенко.

Накануне около десяти вечера по британскому времени (полночь в Минске) в Лондоне произошла серия терактов. Сначала микроавтобус въехал в толпу на Лондонском мосту, которая шла по тротуару, позже неизвестные с холодным оружием напали на людей на рынке Боро. Погибли 7 человек, госпитализированы 48.

 
Теги: Минск
 
 
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Александр Лукашенко в связи с терактом в центре Лондона от имени белорусского народа и себя лично направил искренние соболезнования родным и близким погибших.

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