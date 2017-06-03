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Президент направил соболезнования народу Великобритании
04.06.2017 19:32 — Новости Экономики | Tut.by
Александр Лукашенко в связи с терактом в центре Лондона от имени белорусского народа и себя лично направил искренние соболезнования родным и близким погибших, пожелания скорейшего выздоровления пострадавшим, а также слова поддержки премьер-министру Соединенного Королевства Великобритании и Северной Ирландии Терезе Мэй и всему народу этой страны.
Глава государства отметил, что известие о теракте было воспринято Беларусью с глубокой болью и скорбью, сообщила пресс-служба президента. «В последнее время Великобритания пережила ряд атак со стороны экстремистов. Убежден, что нет и не будет оправдания действиям, в результате которых гибнут мирные граждане», — подчеркнул Александр Лукашенко.
Накануне около десяти вечера по британскому времени (полночь в Минске)
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Александр Лукашенко в связи с терактом в центре Лондона от имени белорусского народа и себя лично направил искренние соболезнования родным и близким погибших.
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