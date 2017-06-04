Спор Беларуси и России по поводу признания сертификатов ЕАЭС, который был, казалось бы, улажен 17 мая, вновь может обостриться. На этот раз камнем преткновения стало письмо Федеральной таможенной службы РФ, адресованное начальникам таможен 16 мая. За день до того, как стороны ударили по рукам .





Напомним, с февраля текущего года ФТC РФ не принимала документы об оценке соответствия продукции требованиям единых технических регламентов Таможенного союза, выданные и зарегистрированные в Армении, Беларуси, Казахстане и Кыргызстане, при таможенном декларировании товаров при пересечении таможенной границы России. Госстандарт Беларуси заявлял, что ФТС РФ нарушает договоренности, и пригрозил принятием ответных мер.

17 мая на заседании Совета Евразийской экономической комиссии (ЕЭК) было принято решение , что российские таможенники обязаны принимать сертификаты ЕАЭС при автоматической регистрации таможенных деклараций независимо от того, в какой стране союза они были выданы. Были учтены правки белорусской стороны в проект решения Совета ЕЭК, которое датировано 28 апреля.

16 мая ФТС поручила своим таможням обеспечить прием сертификатов, выданных в других странах ЕАЭС. И в этот же день таможенники получили письмо с рекомендациями начальника Управления торговых ограничений, валютного и экспортного контроля ФТС Сергея Шкляева, как действовать с сертификатами, выданными в других странах ЕАЭС.

Российским таможенникам рекомендовано «запрашивать исключительно оригиналы» сертификатов ЕАЭС и проводить их проверку в соответствие со статьей 111 Таможенного кодекса Таможенного союза.

Проверку оригиналов таких документов на их подлинность следует осуществлять «с использованием имеющихся в таможенных органах сил и средств, а так же сил и средств экспертных лабораторий таможенных органов, осуществляющих криминалистическую экспертизу документов, для сопоставления обязательных реквизитов таких документов (печать, подпись уполномоченного лица, бланк и т.д.), полученных от таможенных органов стран ЕАЭС по отдельным запросам».

Сергей Шкляев «в качестве мер по минимизации рисков представления таможенным органам недействительных документов» также советует проверять достоверность заявленных сведений в сертификатах ЕАЭС путем сопоставления со сведениями указанными в товаросопроводительных документах, а также полученными в результате таможенного осмотра товаров в части наличия необходимой маркировки, в том числе наличия единого знака обращения продукции на рынке ЕАЭС (знак «ЕАС») и соблюдения порядка и правил их нанесения.

Кроме того, при проверке сертификатов ЕАЭС дополнительно рекомендуется проверять статус уполномоченного иностранным изготовителем лица, законность ввоза образцов продукции, область аккредитации аттестованных испытательных лабораторий, соблюдение порядка и правил исследований ввезённых образцов, а также соответствие их результатов установленным требованиям, а также соблюдение порядка и правил выдачи сертификатов соответствия либо регистрации деклараций о соответствии.

Белорусские участники рынка считают, что такими действиями российские таможенники вынуждают импортеров и изготовителей стран ЕАЭС получить сертификаты только в России. «Предоставлять оригинал сертификата каждый раз нереально. Оригинал передается владельцу сертификата (заявителю), и нужно понимать, что он может находиться за тысячи километров от места растамаживания. Потому что по одному и тому же сертификату растамаживание может происходить на различных таможенных постах в России. А если товар поставлять нужно не в одну Россию, а во все 5 стран союза? Описанная процедура проверки занимает много времени. Под подозрение может попасть каждый. Вот ты не понравился — и тебя будут проверять. А время идет, товар нужен здесь и сейчас, машина должна прибыть в установленное время, иначе штраф и так далее. И бизнесу проще получать сертификаты в России и не тратить время», — комментирует представитель одной из компаний, которая занимается сертификацией.

Об этом в недавнем интервью газете « СБ.Беларусь сегодня » говорил председатель Госстандарта Беларуси Виктор Назаренко. «По факту получилось, что всех субъектов хозяйствования, и в первую очередь импортеров, принудили работать с органами по сертификации одной страны, что противоречит законодательству союза», — сказал он, комментируя весенние события. При этом Назаренко отметил, что «кратно увеличился поток контрафактной и небезопасной продукции в Беларусь». «В значительной степени такая ситуация связана с формированием на территории ЕАЭС целой сети органов по сертификации, „поставивших на поток“ выдачу сертификатов и регистрацию деклараций о соответствии без наличия на то каких-либо оснований. К этому процессу подключилась такая же сеть уполномоченных зарубежными изготовителями лиц, которые иногда представляют интересы десятков компаний! Имея в своем распоряжении стол, компьютер и два стула, они „выступают гарантом“ безопасности продукции всех этих изготовителей», — сказал глава Госстандарта. В 2017 году в Беларуси проверили свыше 700 наименований электротехнической продукции, «и более 60% из того, что проверили, не должно находиться в торговле по разным причинам».

В ФТС РФ корреспондента TUT.BY заверили, что «это все домыслы», что таким образом вынуждают бизнес получить сертификаты в России. «На это расчета не было», — подчеркнули там. «А что вас побуждает брать сертификат в других странах, а не в России, если вы товар предъявляете в России и он идет для России?», — задаются вопросом в ФТС.

По словам участников рынка, многие иностранные компании получают сертификаты в Беларуси, а не в России, потому что «здесь качественнее и дешевле». Плюс в России по некоторым товарам не было аккредитованных лабораторий. Поэтому приходилось ехать, например, в Казахстан.

«Ни о каком ужесточении речи не идет. Мы работаем в рамках законодательства (Таможенного кодекса Таможенного союза. — Прим. TUT.BY), которое единое для всех стран ЕАЭС. В письме, на которое вы ссылаетесь, прописана исчерпывающая информация. Она укладывается в нормы законодательства. Не выходит за его пределы, это точно», — сказали в ФТС. Там не смогли прокомментировать информацию, что за последнее время увеличилось количество сертификатов, выданных за пределами России.

По словам участников рынка, решить проблему сможет только безусловное исполнение таможенными службами РФ решения Совета ЕЭК от 28 апреля. Если же этого не произойдет, то придется признать, что единая система технического регулирования ЕАЭС «является неуправляемой и не работает, и необходимо возвращаться к национальным системам сертификации». Так как это единственный инструмент, чтобы остановить необоснованные попытки дискриминации по национальному признаку.