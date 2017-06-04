Почему госпредприятиям позволяют не рассчитываться с частниками

Месяц назад мы рассказали историю о том, как компания «ИВ-Инвест» не может получить деньги за поставленный мазут «Добрушской бумажной фабрики «Герой труда». Однако жалоба на действия судебного исполнителя не принесла успеха. А пример коллег по несчастью показал, что денег можно вообще не дождаться.





Напомним, в ноябре 2016 года «ИВ-Инвест» выиграл тендер на поставку топочного мазута «Герою труда» (входит в холдинг «Белорусские обои»). В соответствии с договором речь шла об отсрочке платежа на 30 дней. Однако до сих пор расчет не произведен в полном объеме. Сумма долга превышает 136 тысяч рублей. В апреле «ИВ-Инвест» подал жалобу на действия судебного исполнителя Елену Фесенко, выразившиеся в установлении размера списания денежных средств со счетов «Управляющей компании холдинга «Белорусские обои».

В середине апреля судебному исполнителю от добрушской фабрики поступило ходатайство о снятии ареста с денежных средств на счетах и разрешение на выплату зарплаты. Ходатайство было удовлетворено с условием обязательного перечисления 5% от ежедневных платежей на депозитный счет управления принудительного исполнения (за исключением операций связанных с осуществлением выплаты зарплаты и платежей в бюджет). Позже «Герою труда» разрешили проводить операции для осуществления хозяйственной деятельности с условием обязательного перечисления 10% от ежедневных платежей.

Стоит отметить, что размер списания денежных средств со счетов должника законодательством не ограничен. Являясь сотрудником органов принудительного исполнения, «судебный исполнитель обязан в первую очередь защищать интересы истца, который надлежащим образом исполнил свои договорные обязательства», настаивали в «ИВ-Инвесте».

Однако Управление принудительного исполнения главного управления юстиции Гомельского облисполкома отказало в удовлетворении жалобы «ИВ-Инвеста». Денежные средства, взыскиваемые с должника от осуществления хозяйственной деятельности, практически ежедневно поступают на депозитный счет управления принудительного исполнения и перечисляются взыскателям в порядке, установленном белорусским законодательством, констатируется в мотивировочной части постановлении. В ходе исполнения судебным исполнителем «принят комплекс мер принудительного характера». В результате с «Героя труда» взыскана задолженность в сумме 148,3 тысячи рублей, из которых в апреле — 114,4 тыс. рублей. В мае — 103,3 тыс. рублей. «Но за прошедший месяц нам не поступило ни копейки», утверждают в «ИВ-Инвесте».

— Очень интересно получается. «Герою труда» ходатайство удовлетворяют, а нам — нет. Комиссия изучила бухгалтерский баланс «Героя труда» и вошла в их [сложное финансовое] положение. А у нас заместитель начальника управления [принудительного наказания главного управления юстиции Гомельского облисполкома Наталья] Латышева баланс даже не запросила. Может там тоже не все хорошо. Там [в балансе] — хорошо! Но ради приличия это можно было сделать. Нам говорят, что «Герою труда» надо платить зарплату своим работникам. А нам не надо платить? У нас что, люди-изверги работают? Почему «Герою труда» надо платить зарплату нашими деньгами? — эмоционально задается вопросами глава «ИВ-Инвеста» Аркадий Израилевич. — Мы готовы были не выставлять пеню, на данный момент составляющую 36 тысяч рублей. Лишь бы погасили [основной] долг, но этого тоже нет. Нагрузка на «Героя труда» от штрафных санкций только растет, но до этого никому нет дела. Руководители предприятия-должника не имеют право выезжать за границу? Однако им разрешают, потому что нужно заключать контракты. И еще один факт. Мы от этой сделки уплатили налогов почти на 50 тысяч рублей. А тут еще раз нас наклоняют. Директор фабрики, когда заключал договор, клятвенно обещал, что рассчитается. Хотя очевидно, что лукавил. У него уже была задолженность перед прежними поставщиками. Я думаю, что данные действия можно трактовать как мошенничество.

Во время командировок в Гомель руководители «ИВ-Инвеста» повстречали коллег по несчастью. Гомельская компания «ДанСофтКомпани» специализируется на монтаже и наладке систем автоматизации в ЖКХ, энергетическом секторе, сфере безопасности. В 2013—2014 гг. компания выполнила работы более чем на 200 объектах промышленного, социально-культурного, жилищного и аграрно-промышленного назначения Гомеля, Гомельской, Минской областей и Минска. Одними из таких стали субподрядные работы для жлобинского «Строительно-монтажного треста № 40» («Трест № 40»).

2 года назад «ДанСофтКомпани» подала заявление в суд на принудительное взыскание средств с сорокового треста.

— До этого мы проводили много встреч, переговоров. Они упрашивали нас не судиться, просили подождать. Мы их просили оплатить основной долг, и обещали не предъявлять [штрафные] санкции, — рассказал директор «ДанСофтКомпани» Андрей Аверков. — В то время были валютные колебания, доллар подорожал, мы потеряли прилично денег и так далее. В итоге нам было сказано, что у них нет ресурсов, чтобы с нами рассчитаться. В ответ мы подали в суд, и стали считать пеню. Сейчас нам предлагали забрать квартиру, но в счет основного долга, а пеню — простить. Мы ответили, извините, столько времени прошло, деньги уже обесценились. Мы же с этих санкций заплатили налоги, оплатили услуги юристу, госпошлину.

В настоящее время долг сорокового треста перед «ДанСофтКомпани» составляет более 73 тысяч рублей. По словам Аверкова, за прошедшее время долговая нагрузка у жлобинской компании выросла с 350 тысяч рублей до 4,5 млн рублей.

— При этом они рассчитались с теми, кто был у них на исполнении лишь на 61 тысячу рублей. Мы считаем, что действия судебных исполнителей по взысканию были недостаточными. У треста выработалась безнаказанность, — говорит Аверков. — Странно, что им позволяли вести хозяйственную деятельность за счет других поставщиков и неплохо при этом чувствовать. Они выходили несколько раз с предложением о банкротстве. Но власти не дали добро.





Как следует из отчетности «Строительно-монтажного треста № 40» за 2016 год, краткосрочные обязательства компании в 2 раза превышают краткосрочные активы. Компания сработала с чистым убытком в 174 тысячи рублей. Согласно проверке, проведенной в марте текущего года, финансовое положение треста характеризуется как «неустойчивое». В минувшем году компания вынуждена была взять кредит на 8 млн рублей на пополнение оборотных средств и выплату зарплаты. «Трест № 40» сетовал на несвоевременные расчеты покупателей за оказанные работы и услуги. В 2015—2016 гг. компании редко удавалось победить в тендерах, потому что от первоначальной цены снижение доходило до 20%, что было убыточно для треста. Кроме того, наличие проблемной просроченной задолженности, высокая закредитованность не позволяли производить своевременную оплату за материалы, чтобы своевременно обеспечить строительство объектов, говорится в акте проверки. В 2016 году к «Тресту № 40» было предъявлено 87 исковых требований в экономический суд (взыскано 1,5 млн рублей). Сама компания взыскала около 370 тыс. рублей.

По словам директора «ДанСофтКомпани», такой негативный опыт для компании не единственный. Он также рассказал про долги («сумма меньше») одного из предприятий «Гомельоблстроя», которое сейчас находится в стадии ликвидации. «Мы как „субчики“ стоим там в конце очереди. Вряд ли на нас хватит средств», — сказал Аверков. Сейчас «ДанСофтКомпани» старается не работать в Гомельской области с госкомпаниями. «С частниками можно договориться, они стараются рассчитываться. Потому что понимают, что с ними так церемониться, „входить в положение“, никто не будет», — отметил Андрей Аверков.

Представители бизнеса не понимают, зачем нужны предприятия, которые «живут за счет того, что „кидают“ коммерсантов». Они предлагают не рассказывать истории об улучшении инвестиционного климата в стране, а «ввести персональную ответственность за неплатежи».