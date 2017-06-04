Фонды семьи Гуцериевых и Виктора Прокопени вложились в немецкого убийцу дронов

Компания Dronefence, разрабатывающая системы отслеживания и обеспечения безопасности от беспилотных летательных аппаратов, сообщила о получения seed-инвестиций от ряда инвесторов, в их числе фонды Larnabel Ventures, основанный семьей Гуцериевых, и VP Capital, принадлежащий Виктору Прокопене.



Виктор Прокопеня Фото предоставлено пресс-службой VP Capital

Применяемые в коммерческих целях беспилотные аппараты могут представлять угрозу общественной безопасности при нелегальном или неуместном использовании, говорится в пресс-релизе компании. Например, вторгаться в частные владения или нарушать тайну личной жизни. Dronefence занимается созданием систем отслеживания и обеспечения безопасности, позволяющих предотвратить появление нежелательных аппаратов. Алгоритмы машинного обучения, разработанные компанией, анализируют данные, полученные от большого количества сенсоров, что позволяет определять типы дрона и отличать легально используемые аппараты от тех, которые могут представлять угрозу. В своих разработках компания Dronefence использует в том числе возможности искусственного интеллекта.

В числе клиентов Dronefence видят публичные объекты, например, торговые центры и концертные залы, а также частные компании, государственные здания, аэропорты и заводы.

«Наряду с тем, что дроны — блестящая технологическая находка, которую можно использовать с большой пользой, нельзя недооценивать вероятность их применения в корыстных целях. Защита людей и объектов инфраструктуры от нелегального использования — важная задача, и компания готова применить свои технологии для общественного блага», — прокомментировал основатель Dronefence Бенни Дрешер.

Основатель инвестиционной компании VP Capital Виктор Прокопеня отметил, что развитие технологий влечет за собой и развитие систем защиты технологии от взломов. «Дроны находят свое применение во многих областях жизни общества, но как любая технология может использоваться не только во благо, но и во вред: сбор чувствительной информации, нарушение границ частных владений и многое другое. Мы выступаем за инвестиции в ультрасовременные технологии, включая системы защиты, и считаем, что они имеют огромное значение в современном мире», — сказал он.

Компания Dronefence основана в 2016 г., штаб-квартира находится в Аахене, Германия.