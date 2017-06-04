Миссия МВФ приехала в Минск

МИНСК, 5 июн — Sputnik. Миссия Международного валютного фонда в понедельник приступила к работе в Беларуси, сообщили Sputnik в представительстве МВФ в Минске.



© Sputnik / Виктор Толочко Эксперты МВФ будут работать в Беларуси 5-12 июня

Беларусь уже довольно долгое время ведет с МВФ переговоры о начале новой страновой программы, которая могла бы быть поддержана кредитом фонда в размере около трех миллиардов долларов. Кредит может быть выдан под ставку 2,28% годовых сроком на 10 лет.

"Эксперты МВФ во главе с руководителем миссии МВФ по Беларуси Питером Долманом будут работать в Минске 5-12 июня. Планируется, что они проведут переговоры с представителями органов госуправления о текущей ситуации в экономике Беларуси", — сообщили в белорусском представительстве фонда.

Кроме того, планируется, что эксперты фонда проведут подготовительную работу в преддверии ежегодной миссии МВФ по статье IV, которая ожидается в октябре.

Как ранее сообщал Sputnik, МВФ, для начала новой страновой программы с Беларусью, настаивает на структурных реформах в республике.

В частности, по мнению фонда, белорусские власти должны полностью отказаться от перекрестного субсидирования в системе ЖКХ и повышении до полной окупаемости тарифов на общественный транспорт. Последние два требования вызывают пока сопротивление у белорусских властей, хотя в последнее время чиновники заявляют, что речь идет только о расхождении во взглядах на сроки проведения таких преобразований.

Кроме того, МВФ призывает белорусские власти к реформам в управлении госсобственностью, в том числе принадлежащими государству промышленными предприятиями.

Еще одно требование фонда — сократить бюджетные риски, заняться улучшением делового климата и как можно скорее вступить в ВТО.

Фонд также рекомендует белорусским властям и дальше работать над укреплением бюджетной основы и проводить осторожную денежно-кредитную политику для сохранения макроэкономической и финансовой стабильности.