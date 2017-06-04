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Все расходы берет на себя Беларусь. Под Брестом пройдет совместное учение "Славянское братство"

05.06.2017 10:16 — Новости Экономики | Tut.by  
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С 6 по 15 июня 2017 года на полигоне «Брестский» и участке реки Мухавец пройдет совместное белорусско- российско-сербское тактическое учение «Славянское браство-2017», сообщает пресс-центр Министерства Обороны. Все расходы по финансированию мероприятия берет на себя Беларусь.


«Согласно давно принятым нормам и правилам международного военного сотрудничества, все расходы на проведение данного совместного учения берет на себя та сторона, на территории которой оно проводится. В данном случае — это Республика Беларусь», — сообщил заместитель руководителя маневров с российской стороны полковник Алексей Сгибнев. Как пишет ТАСС, Сгибнев рассказал, что Беларусь предоставит участникам маневров бесплатное проживание в полевом лагере, питание, банно-прачечное, медицинское и иные виды обеспечения, культурную программу, а сербские военные также будут использовать белорусскую боевую технику, вооружение и боеприпасы.

В мероприятии примут участие подразделения 38-й отдельной гвардейской десантно-штурмовой бригады сил специальных операций Вооруженных Сил Республики Беларусь, 76-й гвардейской десантно- штурмовой дивизии Воздушно-десантных войск Вооруженных Сил Российской Федерации и Специальной бригады Вооруженных Сил Республики Сербия.

Подразделение Воздушно-десантных войск России уже прибыло в Брест.

Как сообщил Алексей Сбигнев, в Брест доставлены более 300 десантников со штатным стрелковым оружием, 24 единицы бронетехники и свыше 10 единиц автомобильной техники. Он отметил, что во время учений российские десантники будут действовать в боевой экипировке «Ратник», а экипажи боевых машин — в защитных комплектах «Ковбой».

Воинским контингентам предстоит отработать вопросы подготовки и ведения специальных действий совместными подразделениями в ходе выполнения задач по борьбе с терроризмом.

 
Теги: Брест
 
 
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С 6 по 15 июня 2017 года на полигоне "Брестский" и участке реки Мухавец пройдет совместное белорусско- российско-сербское тактическое учение "Славянское браство-2017"

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